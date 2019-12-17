خاص الأهلي لـ في الجول: اختبار طبي لتحديد موقف فتحي وربيعة من لقاء الإسماعيلي

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 19:32

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - أحمد فتحي - الأهلي - الهلال

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن الجهاز الطبي لناديه سيجري اختبارا طبيا للاعبي الفريق أحمد فتحي ورامي ربيعة لتحديد موقفيهما من مواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في ملعب المكس في ثامن جولات الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "سيخضع فتحي وربيعة لاختبار طبي غدا الأربعاء لمعرفة إن كانا سيتواجدان في قائمة الفريق للقاء الإسماعيلي أم لا".

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وأضاف عبد الحفيظ "فتحي يعاني من إصابة في الركبة أما ربيعة فيعاني من إجهاد عام".

وأتم "كل شيء سيتم حسمه عقب مران الأربعاء".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ18 نقطة إثر خوضه لست مباريات.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز السابع بـ13 نقطة بعد خوضه لثماني مباريات.

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