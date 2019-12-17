ممثل جديد في 2021.. زيادة الأندية إلى 30 في الدوري الأمريكي

أعلن الدوري الأمريكي لكرة القدم عن إضافة ناد جديد بدءا من موسم 2021 تابع لمدينة "شارلوت" في ولاية نيو كارولينا.

وأصبح النادي المسمى حاليا "شارلوت" رقم 30 الذي يشارك في المسابقة في إطار توسعات الدوري الأمريكي والذي من المنتظر أن تصل الأندية المشاركة فيه بحلول موسم 2022، 30 فريقا مقسمة على القسمين الشرقي والغربي بالتساوي.

في 2020 يشارك نادي إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكام وناشفيل، وفي 2021 ينضم ناديي أوستن رفقة شارلوت.

وفي 2022 تشارك أندية سان لويس وساكرامنتو ريبابلك لتصل الأندية إلى 30.

Kicking into gear in 2⃣0⃣2⃣1⃣ pic.twitter.com/woFr645A45 — charlottemls (@CharlotteMLS) December 17, 2019

كيف تشارك الأندية في الدوري الأمريكي وما هي الشروط؟

الدوري الأمريكي بدأ عام 1996 بـ 10 أندية بدأت تزداد مع الوقت حتى وصلت في النسخة الماضية "2019" إلى 24 فريقا مقسمة إلى 12 في القسم الشرقي ومثلها في القسم الغربي.

الدوري الأمريكي لا يعرف نظام الهبوط إذ يتم تقسيم المسابقات الأدنى من الـ MLS على أنها الدرجة الثانية والثالثة.

الأندية التي تسعى للمشاركة في الدوري الأمريكي تدفع قيمة المشاركة في الدوري مقابل 200 مليون دولار.

وهناك عدة شروط من أجل قبول الفرق المشاركة دون الـ 200 مليون دولار وهي.

- وجود تأكيدات من مُلاك الأندية بدعمها ماديا والاستثمار في الفرق.

- بناء ملعب مُعتمد للنادي وذلك من أجل المساهمة في زيادة الأرباح.

- حجم النادي في السوق بالبورصة (تجد أغلب الأندية الأمريكية مملوكة لكبرى الشركات العالمية والأمريكية).

- تأسيس قاعدة جماهيرية (تلجأ الأندية للمدن الغير مشاركة في الدوري من أجل الحصول على قاعدة كبيرة جديدة تدعم الفريق).

لماذا تشارك أندية كندا في الدوري الأمريكي؟

في 2007 أُعلن عن مشاركة تورنتو في المسابقة ممثلا لمدينة تورنتو الكندية كأول فريق كندي في إطار التوسعات الأمريكية لزيادة عدد الفرق بإلغاء الحدود على مستوى الأندية كرويا بين كندا والولايات المتحدة.

وفي 2012 انضم نادي مونتريال إمباكت ممثلا لميدنة مونتريال الكندية، وقبلها بعام شارك فانكوفر وايتكابس أيضا في الدوري.

وعلى الرغم من ذلك تشارك الأندية الثلاثة في مسابقة كندية محلية من أجل تحديد الفائز والذي يمثل كندا في دوري أبطال الكونكاكاف.

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