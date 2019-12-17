إنبي يواصل استفاقته في الدوري ويتخطى المصري بفضل محمد شريف

واصل نادي إنبي استفاقته في الدوري المصري وحقق الانتصار الثالث على التوالي على حساب المصري.

وفاز النادي البترولي على المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الثامن في المسابقة المحلية.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمد شريف مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46.

واستغل شريف خطأ قاتل في تمرير الكرة من محمود حمد لاعب المصري فوصلت الكرة إليه على حدود منطقة جزاء الخصم وسدد كرة رائعة سكنت المقص الأيمن للحارس أحمد مسعود.

الفريق البترولي حافظ على سجله الجيد مؤخرا إذ فاز للمباراة الثالثة على التوالي بعدما صعق الزمالك بهدفين لهدف، وضرب الجونة 4-1، وأخيرا المصري.

أما محمد شريف فسجل هدفه الخامس في المسابقة ليرتقي إلى صدارة الهدافين رفقة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة.

وارتقى الفريق البترولي 3 مراكز ليتواجد في المركز العاشر، فيما تراجع المصري مركزا ليصبح في المركز الـ12.

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