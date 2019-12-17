إنبي يواصل استفاقته في الدوري ويتخطى المصري بفضل محمد شريف

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 18:55

كتب : FilGoal

محمد شريف - إنبي - الزمالك

واصل نادي إنبي استفاقته في الدوري المصري وحقق الانتصار الثالث على التوالي على حساب المصري.

وفاز النادي البترولي على المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الثامن في المسابقة المحلية.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمد شريف مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية – دربي المحلة يكتسي باللون الأزرق.. وانتصار رغم عدم إقامة مباراة بالفيديو - مهرجان أهداف.. سداسية تاريخية تمنح الترجي المركز الخامس بـ مونديال الأندية أمام السد الزمالك يقرر صرف 10 ملايين جنيه من مستحقات اللاعبين

واستغل شريف خطأ قاتل في تمرير الكرة من محمود حمد لاعب المصري فوصلت الكرة إليه على حدود منطقة جزاء الخصم وسدد كرة رائعة سكنت المقص الأيمن للحارس أحمد مسعود.

الفريق البترولي حافظ على سجله الجيد مؤخرا إذ فاز للمباراة الثالثة على التوالي بعدما صعق الزمالك بهدفين لهدف، وضرب الجونة 4-1، وأخيرا المصري.

أما محمد شريف فسجل هدفه الخامس في المسابقة ليرتقي إلى صدارة الهدافين رفقة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة.

وارتقى الفريق البترولي 3 مراكز ليتواجد في المركز العاشر، فيما تراجع المصري مركزا ليصبح في المركز الـ12.

اقرأ أيضا:

حصاد في الجول 2019.. أنت تختار أبطال العالم

غياب رمضان صبحي قد يصل إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة

الكلاسيكو.. قلق مشترك في برشلونة وريال مدريد

الزمالك: الخسارة من الطلائع لا علاقة لها بالمستحقات

إيقاف إبراهيم حسن وحسن مصطفى

إنبي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي لـ في الجول: اختبار طبي لتحديد موقف فتحي وربيعة من لقاء الإسماعيلي 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – بيراميدز يواجه الجونة 10 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في مونديال الأندية - الهلال (0) فلامنجو (0).. نصف النهائي الأول 23 دقيقة |
ممثل جديد في 2021.. زيادة الأندية إلى 30 في الدوري الأمريكي 27 دقيقة | أمريكا
إنبي يواصل استفاقته في الدوري ويتخطى المصري بفضل محمد شريف 41 دقيقة | الدوري المصري
15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 44 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك