كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيعقد اجتماعا مع مجلس إدارة النادي، ولاعبي الفريق، يوم الثلاثاء، بعد الخسارة من طلائع الجيش في الدوري.

وقال منصور لـFilGoal.com: "الاجتماع ليس طارئا، ولا يوجد أي قرارات استثنائية بعد الخسارة من طلائع الجيش".

ويلتقي الزمالك مع سموحة الجمعة المقبلة في تاسع جولات الدوري المصري.

طلائع الجيش انتصر على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير للغاية ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ثلاثية طلائع الجيش جاءت عن طريق محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير، فيما سجل مصطفى محمد وكريم بامبو للزمالك.

طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش كتب انتصاره الشخصي الأول على الزمالك منذ 20 ديسمبر عام 2015، وقتها فاز مع الطلائع ضد الزمالك وبنفس النتيجة 3-2 أيضا.

وسقط الزمالك في فخ الهزيمة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم، وللمرة الأولى تحت قيادة كارتيرون.

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