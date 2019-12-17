مستشفى الأهلي – اختبارات طبية لـ رمضان والسولية وربيعة وفتحي لتحديد موقفهم من مواجهة الإسماعيلي

يجري رمضان صبحي جناح الأهلي أشعة على العضلة الخلفية يوم الثلاثاء، بعد شكواه من آلام منعته من استكمال مران الفريق.

وبالتالي، صارت مشاركة رمضان صبحي صاحب الـ4 أهداف في 6 مباريات بالدوري ضد الإسماعيلي يوم الخميس مهددة، ولكن الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب يوم الأربعاء سيحسم هذا الأمر.

وفي الوقت نفسه، غاب عمرو السولية لاعب الوسط عن مران الفريق بسبب نزلة برد شديدة، ومن المنتظر أيضا أن يخضع لفحص يوم الأربعاء لتحديد موقفه من المباراة.

الأمر نفسه ينطبق على رامي ربيعة مدافع الفريق الذي اشتكى من حالة إجهاد عام منعته من خوض المران، وسيخضع لفحص طبي أيضا يوم الأربعاء.

وتدرب أحمد فتحي بشكل منفرد في الجيم وسط شكوك بلحاقه بالمباراة أيضا.

من ناحية أخرى، عاد كل من حسام عاشور وصلاح محسن لتدريبات الفريق.

عاشور تعافى من نزلة البرد التي اشتكى منها قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري، والتي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بهدف السولية.

وغاب عاشور عن مواجهة حرس الحدود بسبب نزلة البرد وارتفاع درجة الحرارة، وقام بتنفيذ برنامج تأهيلي منفرد على هامش مران الفريق في الفترة الأخيرة، وبعد تعافيه بات جاهزا للمشاركة في المرحلة المقبلة.

أما محسن، فانتهت إجازته التي حصل عليها بعد أن رزق بمولوده الأول "مالك".

بالنسبة لخط الدفاع، يخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة في بطولة الدوري.

وكشفت الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم مؤخرا عن تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة، وحدد خالد محمود طبيب الفريق برنامج علاجي وتأهيلي للاعب حتى يتعافى، ويعود من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

ويؤدي مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، على أن يتحدد موعد انتظامه في التدريبات بعد تحسن حالته وتعافيه بشكل نهائي.

وحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري ريني فايلر موعد السفر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة في الثانية ظهر الأربعاء، وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر المدير الفني القائمة التي سوف تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، بعد تحقيق الفوز في المباريات الستة التي خاضها الفريق في الدوري العام، محققا العلامة الكاملة.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، أما الإسماعيلي فيحل سادسا بـ13 نقطة.

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