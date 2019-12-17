قال محمد شحاته لاعب فريق طلائع الجيش الشاب إن طارق يحيى مدرب فريقه نصحه بأن يلعب بلا خوف ضد الزمالك مما انعكس على مستواه خلال المباراة وساهم في انتصار فريقه ضد الفارس الأبيض بعد تسجيله الهدف الأول. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح شحاتة قائلا: "مباراة الزمالك هي الأولى في مسيرتي الكروية فأنا أتواجد مع نادي الجيش منذ 3 سنوات ولكن لا يحق لي القيد خلال السنتين السابقتين بسبب سني وتلك أول سنة دوري ممتاز لي".

وأضاف "تم تصعيدي مع الفريق منذ انضمامي تحت قيادة محمد حلمي، وكان سيشركني في الدوري لكن سني لم يسمح".

وواصل "طارق يحيي تحدث معي قبل المباراة وقال لي لا تخف والعب بطريقتك وستقدم مباراة جيدة حتى لو لم يكن أداؤك جيدا ستظل في الملعب وحمدا لله لم أخيب ظنه، كما تحدث معي أحمد المهدي وعبد الحميد بسيوني وجميع أفراد الجهاز عن ثقتهم في قدراتي".

وعن تواجده ملقى على الأرض خلال الهدف الثاني لطلائع الجيش رد قائلا: "بالفعل تعرضت لشد في العضلة الخليفة وسقطت أرضا وتوقفت حتى لا تتفاقم الإصابة وحمدا لله سُجل الهدف وتم علاجي وعدت للملعب مرة أخرى".

وعلق على الانتصار ضد الزمالك قائلا: "كل شيء وارد في كرة القدم تعبنا كثيرا خلال الفترة الماضية، كما تحدث معنا طارق يحيي بين شوطي المباراة بضرورة اللعب بنفس الأسلوب والوقف في أرض الملعب بطريقة صحيحة وشدد على عدم استقبال أي أهداف في أول 15 دقيقة من الشوط".

وأتم شحاتة حديثه قائلا: "مثلي الأعلى محليا عبد الله السعيد".

وفاز طلائع الجيش بنتيجة 3-2 ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

الطلائع رفع رصيده من النقاط إلى 7 بعد تحقيقه الانتصار الأول هذا الموسم في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع.

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