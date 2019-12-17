التشكيل – بونجاح يقود هجوم السد.. وكوليبالي يتزعم وسط الترجي

أعلن شابي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري عن تشكيلته لمواجهة الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.

بطل قطر يواجه بطل إفريقيا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس على استاد خليفة الدولي.

وشهد تشكيل السد إبعاد بيدرو ميجيل وتعويضه بـ حامد إسماعيل على الجهة اليمنى، مع الاحتفاظ بالثلاثي الهجومي الخطير: حسن الهيدوس، وبغداد بونجاح، وأكرم عفيف.

في المقابل يظهر الإيفواري إبراهيم واتارا والليبي حمدو الهوني في هجوم الترجي إلى جوار أنيس البدري، ومن خلفهم يحضر فوسيني كوليبالي.

وخسر الترجي في المباراة الماضية بهدف دون رد أمام الهلال السعودي، فيما أقصي السد بخسارته 2-3 أمام مونتيري المكسيكي.

تشكيل السد:

حراسة المرمى: مشعل برشام

الدفاع: حامد إسماعيل – بوعلام خوخي – طارق سلمان – عبد الكريم حسن

الوسط: جونج ووي ونج – جابي – علي أسد

الهجوم: حسن الهيدوس – بغداد بونجاح – أكرم عفيف

تشكيل الترجي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: سامح دربالي – عبد القادر بدران – خليل شمام – إلياس الشطي

الوسط: فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو – محمد علي بن رمضان

الهجوم: أنيس البدري – حمدو الهوني – إبراهيم واتارا

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