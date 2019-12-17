في الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الحمام وبيلا بعد انطلاقها بـ5 دقائق

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 15:11

كتب : رضا السنباطي

بيلا - الحمام

ألغى أحمد صالح حكم مباراة الحمام وبيلا في مجموعة بحري بالممتاز ب، مباراة الفريقين في ملعب مركز شباب الحمام في الجولة التاسعة من البطولة.

وحضر فريق بيلا بـ7 لاعبين فقط، حيث قاطع لاعبو الفريق الأساسيين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، وقدموا شكوى ضد النادي وهو نفس ما قام به النادي ضد اللاعبين.

وسجل الحمام هدفا في أول 5 دقائق، ثم بدأ لاعبو بيلا في السقوط مصابين وترك الملعب، ليلغي الحكم المباراة.

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ومن ناحية أخرى، تواصل FilGoal.com مع خالد كامل رئيس لجنة المسابقات في القسم الثاني حيث قال: "سندرس اللائحة لاتخاذ القرار مع وضع ظروف المباراة وإلغائها في الحسبان".

ويحتل الحمام المركز العاشر في الدوري بـ9 نقاط، فيما يحل بيلا في المركز الـ11 وقبل الأخير بـ5 نقاط.

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