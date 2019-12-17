مؤتمر زيدان: ميسي؟ لدينا أسلحتنا أيضا

ظهر زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، هادئا كعادته قبل مواجهة برشلونة في صدام الكلاسيكو.

ريال مدريد يحل ضيفا على برشلونة في كامب نو مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

وصرّح زيدان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نصل لمباراة الكلاسيكو في حالة جيدة، نحن سعداء بما حققناه مؤخرا".

وتحدث عن الشكوك التي أحاطت بإقامة اللقاء: "لم يخطر إلى بالي أبدا أن المباراة لن تقام، علينا أن نركز كل طاقتنا داخل أرضية الملعب، فخارجه يمكن أن يتحدث الناس لأسبوع كامل".

برشلونة اعترض رسميا على التحكيم بعد تعادله أمام ريال سوسيداد في المباراة الماضية، وزيدان لا يرى مشكلة في ذلك: "لا أعتقد أن برشلونة يضغط على التحكيم، الجميع يقدر على إبداء رأيه وقول ما يشاء".

وعن إمكانية إيقاف الحكم للقاء بسبب هتافات متوقعة من جماهير برشلونة: "يجب أن يتحلى الحكم بالهدوء، إنه يريد القيام بعمله، ونحن أيضا كذلك".

وأشاد زيدان باكتشاف الموسم فيدي فالفيردي الذي تألق في المباريات الماضية: "فالفيردي يقوم بعمل مميز، هذا النادي يعمل دائما على اجتذاب اللاعبين الأفضل، وفالفيردي يثبت أنه كذلك".

وأكد على هدوئه قبل القمة: "لست قلقا بشأن الكلاسيكو، نحن سعداء بخوضه، أتذكر عندما لعبت فيه، اللاعب يعيش لخوض مثل هذه المباريات، علينا أن نركز على أرض الملعب".

وعندما سُئل عن الوضع الحالي في كتالونيا، أجاب: "الوضع في كتالونيا؟ لست متواجدا هنا للحديث عن ذلك. عملي هنا منصب فقط على أرض الملعب، كل ما يهمني هو لعب كرة القدم، وأغلب الناس يريدون مشاهدة مباراة في كرة القدم والاستمتاع".

هل سيتهم ريال مدريد بالاستحواذ على الكرة؟ زيزو يجيب: "هناك أمور أكثر من الاستحواذ على الكرة، علينا التفكير في العديد من الأشياء، وعلينا أن نظهر بأفضل نسخة".

وعن تفوق برشلونة المحتمل بسبب حضور ليو ميسي: "ندرك أن برشلونة يمتلك ميسي، لكننا نمتلك أيضا أسلحتنا الخاصة".

وأضاف: "في السابق كان كوفاسيتش اللاعب المثالي، ولكن الوضع مختلف الآن وعلينا أن نرى ما سنفعل".

وأتم مؤكدا على التزام جاريث بيل مع المجموعة: "بيل معنا الآن، إنه لاعب مهم وقد أثبت ذلك، غدا سيكون جاهزا مثل بقية اللاعبين، ليس لدي شك في ذلك".

برشلونة يتفوق على ريال مدريد بفارق الأهداف في صدارة الدوري الإسباني، ويعادله في النقاط برصيد 35 نقطة، في انتظار أن يحسم الصدام المرتقب بينهما.

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