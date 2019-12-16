حازم إمام: هدف الجيش المبكر أصاب الزمالك بالتوتر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 20:42

كتب : FilGoal

حازم إمام

يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق أن هدف طلائع الجيش الأول في الشباك البيضاء أصاب اللاعبين بالتوتر.

ويلعب طلائع الجيش ضد الزمالك في الجولة الثامنة من الدوري المصري في المباراة المقامة بملعب الجيش في السويس.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الجيش والزمالك بتقدم الطلائع بهدفين لهدف.

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وقال حازم في قناة أون سبورت: "الهدف المبكر أصاب اللاعبين بالتوتر وجعلهم يتسرعون في اللعب وهذه أزمة كبيرة".

وأضاف "التوتر جعل اللاعبين يخطئون في التمرير أكثر من مرة وتسبب أيضا في أخطاء ساذجة".

وواصل حديثه "لماذا خرج محمد عواد من مرماه في لقطة الهدف الثاني رغم أن طارق حامد كان يغطي هذه المساحة، كل هذا بسبب التوتر".

وأتم تصريحاته "كل لاعب في الزمالك يفكر في كيف نسجل الهدف الثاني بدلا من التفكير في اللعب بشكل صحيح ومنظم للوصول لمرمى الجيش وتسجيل الأهداف".

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