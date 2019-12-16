قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي.. أرسنال ضد أولمبياكوس ويونايتد ضد بروج

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 14:35

كتب : FilGoal

الدوري الأوروبي

أجريت مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن بعض المواجهات القوية، مثل أرسنال الذي سيواجه أولمبياكوس وباير ليفركوزن ضد بورتو وخيتافي ضد أياكس، وذلك يوم الإثنين.

وجاءت التصنيفات كالتالي، أصحاب المركز الأول في مجموعات الدوري الأوروبي وهم إشبيلية ومالمو وبازل ولاسك وسيلتك وأرسنال وبورتو وإسبانيول وجينت وإسطنبول باشاكشاهير وسبورتنج براجا ومانشستر يونايتد.

فيما جاء أصحاب المركز الثاني، أبويل وكوبنهاجن وخيتافي وسبتورتنج براجا وكلوج وإينتراخت فرانكفورت ورينجرز ولودوجوريتس رازجراد وفولفسبورج وروما وولفرهامبتون وألكمار.

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وأصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال وهم، أياكس وريد بول سالزبرج وإنتر ميلان وبنفيكا، وباير ليفركوزن وشاختار وأولمبياكوس وكلوب بروج.

وشهدت القرعة وقوع مانشستر يونايتد مع كلوب بورج البلجيكي وإينتراخت فرانكفورت ضد ريد بول سالزبرج وروما ضد جينت ورينجرز ضد سبورتنج براجا.

ويواجه إنتر ميلان نظيره لودوجوريتس البلغاري، فيما وقع فريق ولفرهامبتون مع نظيره إسبانويل.

وجاءت قائمة المباريات بعد سحب القرعة بالترتيب التالي:

ولفرهامبتون ضد إسبانيول

سبورتنج لشبونة ضد إسطنبول باشاكشهير

خيتافي ضد أياكس

باير ليفركوزن ضد بورتو

كوبنهاجن ضد سيلتك

أبويل ضد بازل

كلوج ضد إشبيلية

أولمبياكوس ضد أرسنال

ألكمار ضد لاسك

كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد

لودوجوريتس رازجراد ضد إنتر ميلان

إينتراخت فرانكفورت ضد ريد بول سالزبرج

شاختار دونتسك ضد بنفيكا

فولفسبورج ضد مالمو

روما ضد جينت

رينجرز ضد براجا

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