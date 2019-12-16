ريال مدريد: مواجهة سيتي صعبة جدا لكننا نؤمن بحظوظنا وقدرات لاعبينا

قال إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد إن مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال ستكون صعبة جدا لأن الفريقين متقاربين في المستوى ولديهما خبرة كبيرة في تلك المنافسة.

وصرح بوتراجينيو لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "ستكون مباراتين رائعتين هناك لاعبين استثنائيين في الفريقين وسنقدم أفضل ما لدينا ونؤمن بحظوظنا ولاعبينا وأنا متأكد أنهم سيكونون عند حسن ظننا وظن الجماهير كذلك".

وأضاف "مواجهة سيتي صعبة جدا ستكون متقاربة لأن الفريقين لديهما خبرة كبيرة في هذه المنافسة".

وواصل "سنرى ما سيحدث وسننتظر معرفة التواريخ التي ستحدد".

وأكمل "لابد أن نكون جاهزين للمباراتين، سنخوض المواجهة الأولى على أرضنا لذا لابد وأن نستغل تلك الأفضلية".

وأتم "تلك منافسة خاصة لنا ونعرف صعوبة المهمة، مستعدون لما هو قادم وسنرى ما سيحدث".

وأوقعت القرعة ريال مدريد مع مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري الأبطال، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 18 أو 19 أو 25 أو 26 من شهر فبراير المقبل على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 10 أو 11 أو 17 أو 18 مارس المقبل.

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