صلاح أمام الإسبان.. هدف وانتصار وذكرى لا تُنسى

يلعب محمد صلاح مع ليفربول أمام أتليتكو مدريد في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

تقام مباريات الذهاب أحد أيام 18 و19 و25 و26 فبراير والإياب أحد أيام 10 أو 11 أو 17 أو 18 مارس.

سبق لمحمد صلاح مواجهة الفرق الإسبانية 10 مرات من قبل ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر وحقق الفوز مرة واحدة فقط.

ويلعب صلاح أمام أتليتكو مدريد للمرة الأولى لكن هنالك ذكرى لا تُنسى للفرعون المصري عندما حقق مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الفريق الإسباني.

ولعب صلاح أمام فرق ريال مدريد إشبيلية وفياريال وبرشلونة بقميص فرق ليفربول وفيورنتينا وروما.

حقق صلاح انتصاره الوحيد أمام الفرق الإسبانية في فبراير 2017 أمام فياريال في دور الـ32 بالدوري الأوروبي مع روما، وانتهى اللقاء بأربعة أهداف دون رد صنع منهم صلاح هدفا في إسبانيا.

بينما سجل صلاح هدفه الوحيد في الفرق الإسبانية في سبتمبر 2017 أمام إشبيلية على أنفيلد في تعادل ليفربول مع الفريق الأندلسي بهدفين لكل منهما في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت مباريات صلاح أمام الفرق الإسبانية كالآتي:

موسم 2014 - 2015:

لعب مباراتين مع فيرونتينا أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي وخسر فريقه ذهابا 3-0 وإيابا 2-0.

شارك صلاح في المباراتين كاملتين لكن لم يسجل فريقه أي أهداف.

موسم 2015 - 2016:

لعب صلاح ثلاث مباريات بينهم مباراة واحدة كانت مع روما ضد برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وشارك صلاح في المباراة كاملة.

لم يشارك صلاح في مباراة الإياب بسبب الإصابة وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي ثمن النهائي واجه صلاح ريال مدريد وشارك في المباراتين كاملتين لكن خسر فريقه ذهابا وإيابا بهدفين دون رد.

موسم 2016 - 2017:

لعب صلاح مباراة واحدة أمام فياريال بقميص روما في ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي وفاز الفريق الإيطالي بأربعة أهداف دون رد.

ونجح محمد صلاح في مشاركته لمدة 28 دقيقة أن يصنع أحد أهداف اللقاء.

بينما جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة الإياب والتي انتهت بهزيمة روما بهدف دون رد.

موسم 2017 - 2018:

لعب صلاح بقميص ليفربول مباراتين أمام إشبيلية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما على أنفيلد وسجل صلاح هدفا في مباراة شارك فيها لمدة 89 دقيقة.

أما مباراة الإياب فشارك صلاح لمدة 87 دقيقة وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وخسر صلاح مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وشارك لمدة 30 دقيقة بسبب الإصابة.

موسم 2018 - 2019:

لعب صلاح مع ليفربول أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

شارك صلاح في مباراة الذهاب كاملة وخسر ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

غاب صلاح عن مباراة الإياب بسبب الإصابة، لكن تأهل الريدز بعد ريمونتادا تاريخية بالفوز بأربعة أهداف دون رد وحصد ليفربول لقب البطولة في نهاية مشواره.

ويلعب صلاح أمام أحد الفرق الإسبانية للموسم السادس على التوالي بحثا عن بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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