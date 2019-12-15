خاص خبر في الجول - محمود عبد العزيز إلى ألمانيا لمتابعة تبعيات جراحة الصليبي

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 13:00

كتب : FilGoal

محمود عبد العزيز - زيزو - الزمالك - المقاصة

يغادر محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك مصر إلى ألمانيا اليوم الأحد للمتابعة مع الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.

وكان عبد العزيز قد أجرى جراحة ناجحة يوم 6 نوفمبر للرباط الصليبي وبدأ برنامجه التأهيلي.

وكان محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك ومحمد عيد طبيب الفريق قد صحبا اللاعب إلى ألمانيا الشهر الماضي.

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وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيغادر القاهرة اليوم إلى ألمانيا لمتابعة طبيبه في العملية الجراحية التي خضع لها.

واستقر الزمالك على سفر اللاعب لمتابعة أخر تطورات برنامجه التأهيلي وبداية البرنامج الجديد خلال الفترة المقبلة.

وكان زيزو قد تعرض للإصابة في مواجهة الزمالك أمام مصر للمقاصة في أكتوبر الماضي.

محمود عبد العزيز انضم لنادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي.

وشارك اللاعب في حصد لقبي كأس مصر، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019.

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