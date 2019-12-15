أشادت كيلسي ميتشيل محترفة فريق سيدات السلة ببطولة إفريقيا بأداء لاعبات الأهلي خلال البطولة وتوقعت مستقبل رائع للفريق في الفترة المقبلة.

وتعاقد الأهلي مع المحترفة الأمريكية من دوري WNBA لفترة بطولة إفريقيا، التي حقق فيها الأهلي الميدالية البرونزية كأول ميدالية مصرية في تاريخ البطولة.

ونجحت كيلسي ميتشيل في جمع الجوائز الفردية إذ توجت كأفضل صانعة ألعاب وأفضل مصوبة للثلاثيات وهدافة البطولة كما تم اختيارها في فريق نجوم البطولة المكون من 5 لاعبات.

وتواصل FilGoal.com مع كيلسي ميتشيل للحديث عن تجربتها في الأهلي بعد نهاية البطولة.

في البداية نبارك لكِ على الأداء الرائع طوال البطولة.

شكرا لكم هو أداء نتيجة تعاون فريق بالكامل وأنا سعيدة حقا بما حققه الفريق وكنا قريبين من الوصول للنهائي لكن هذه هي الرياضة.

كيف تقيمي تجربتك الإفريقية مع الأهلي؟

كانت تجربة رائعة هذه أول مرة لي في البطولات الإفريقية واكتسبت خبرة كبيرة وأنا سعيدة بمشاركتي في ذلك.

كان للاعبات الأهلي دورا كبيرا في نجاح تجربتي فمنذ اليوم الأول لي هنا وشعرت كأنني في المنزل وساعد ذلك على انسجامي سريعا مع الفريق، فترتي في الأهلي ربما تكون 10 أيام ولكن أشعر وكأني هنا منذ سنوات بسبب ما وجدته من ترحاب دائم وحب حقيقي.

يمكنك أن تلاحظ ذلك بشدة عند اختياري في الجوائز الفردية ستجد حب حقيقي من جميع اللاعبات أنا حقا ممتنة لهن على تلك الفترة وأتمنى لهن التوفيق.

ما رأيك في أداء فريق الأهلي ومن أكثر لاعبة لفتت نظرك؟

لا استطيع اختيار لاعبة واحدة فقط، كل منهن كان لها دورا كبيرا في مشوارنا لكل واحدة ميزة والأداء كان رائعا فهذه ممتازة في الجانب الدفاعي والأخرى في الهجومي وهناك المميزة في التصويبات الثلاثية.

أما أداء الفريق بشكل عام فكان رائعا وأتوقع مستقبل كبير لهم الفترة المقبلة.

هل الميدالية البرونزية مُرضية أم كان هناك إمكانية بالمنافسة على اللقب؟

بالطبع كان هناك إمكانية للمنافسة على اللقب، خسرنا في نصف النهائي بأخر 4 ثواني بعد مباراة كبيرة أمام فريق مميز.

هذه أول مشاركة للفريق في البطولة ومنذ قدومي علمت منهم أن الهدف هو حصد اللقب، شعرت بالقدرة على ذلك خلال دور المجموعات الفريق كان مميزا ولديه إمكانية كبيرة لكنها هي الرياضة.

ولكن في النهاية الميدالية البرونزية تعتبر مكافأة على ما قدمه الفريق خلال البطولة في أول مشاركة وأتمنى أن يكون القادم أفضل لهم.

بعد نهاية تجربتك مع الأهلي هل يمكنك تكرار ذلك العام المقبل حال مشاركة الفريق؟

ولم لا؟ في الحقيقة لا أعلم هل سيتم تكرار تجربتي أو لا، لكن بالتأكيد سعيدة بالتجربة الحالية والأجواء هنا رائعة وربما لو تكرر ذلك أكون مشاركة في البطولة المقبلة.

ما رأيك في الأجواء بشكل عام وجماهير الأهلي وماذا يختلف عن المسابقة في أمريكا؟

الأجواء رائعة، لكن اللعب في إفريقيا يمتاز بالعنف والخشونة أكثر وهو ما لاحظته طوال البطولة لكن هناك مستويات رائعة في الفرق المتنافسة.

أما جماهير الأهلي فأشكرهم على الترحاب الذي لاقته منهم طوال البطولة، كانوا رائعين خلال تواجدهم في الملعب ووصلتني رسائل دعم لطيفة منهم شكرا لهم.

بعد نهاية البطولة كيف رأيتي تتويجك بثلاث جوائز فردية؟

في الحقيقة لا أكترث بالجوائز الفردية، كنت أسعى لمساعدة الفريق للمنافسة على اللقب وفخورة بما قدمناه، بالطبع التتويج بتلك الجوائز أمر رائع لكن لم يكن هذا هدفي خلال المشاركة وكل لاعبة هنا في الأهلي بالتأكيد لها دور في ذلك.

أسعى دائما لتقديم أفضل ما لدي فنحن نشارك كفريق وبعد ذلك الجوائز تأتي أو لا.

رسالة أخيرة من كيلسي ميتشيل.

شكرا لكم على كل ما لاقته طوال هذه البطولة شكرا لفريق الأهلي هي حقا عائلة رائعة وجماهير الفريق التي دعمتنا وشكرا لكل فرد تعاملت معه هنا أتمنى لكم التوفيق والنجاح في المستقبل، وسعيدة بتجربتي هنا واللحظات التي ستبقى في ذاكرتي دائما.

لعبت كيلسي ميتشيل مع الأهلي 180 دقيقة في ست مباريات وسجلت 173 نقطة كهدافة للبطولة بفارق 48 نقطة عن أقرب منافسيها.

وسجلت كيلسي 28 تصويبة ثلاثية ناجحة طوال البطولة، لتستحق بذلك التتويج بجوائز أفضل مصوبة للثلاثيات وهدافة البطولة وأفضل صانعة ألعاب وتشكيل البطولة المثالي.

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