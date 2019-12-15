انتهاء فعاليات رالي مكادي هايتس ٢٠١٩ بتتويج فريق "رحالة توتال"

حصل فريق رحالة توتال عن جولة سيارات الرالي المعدلة لسباقات الصحراء بالبطولة بمسافة 300 كم كما حصل عمرو يونس من فريق ألفا على المركز الأول من جولة سيارات الدفع الرباعي 4×4 غير المعدلة في بطولة "مكادى هايتس رالي 2019"، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة الجمهورية للراليات الصحراوية لعام 2019 التي استضافتها مدينة مكادى هايتس، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2019 بخليج مكادى البحر الأحمر ونظمتها شركة بوصلة.

وشهد تنظيم الرالي استعدادات عالية وتعاون بين مكادى هايتس وبوصلة ومحافظة البحر الأحمر ونادي السيارات والرحلات المصري، برعاية وزارات الدفاع، الداخلية، السياحة، والبيئة حيث تضافرت جهود القطاعين العام والخاص لضمان نجاح ذلك الحدث الرياضي الهام بما يسهم بشكل فعال في التنمية السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

صرح فادى ألفونس، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادى هايتس وبيوم قائلا: "تم اختيار مدينة الغردقة واحدة من أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم، لذلك ترتكز استراتيجيتنا على أهمية التعاون الوثيق مع قطاعات الدولة المختلفة للعمل على استمرار التنمية وتطوير عوامل الجذب السياحي لهذه المدينة الساحرة حيث تعد السياحة الرياضية من أهم أنواع السياحة التي يجب إلقاء الضوء

عليها".

وأضاف ألفونس "تتميز مدينة مكادى هايتس بكونها مدينة متكاملة تتمتع برؤية بانورامية بفضل ارتفاع المنسوب الطبيعي للأرض الذي يصل إلى 78 متر عن سطح البحر، بالإضافة إلى أن المدينة مؤهلة بجميع المرافق والبنية التحتية والأنشطة الترفيهية والمناخ المعتدل طوال العام مما يجعلها مكان مناسب لاستقبال مثل هذه الفعاليات، والعمل على تحسين الصورة الذهنية وإضافة بُعد جديد للسياحة في مصر، وتوجيه رسالة قوية إلى العالم عن مقومات السياحة المختلفة التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر".

وصرح أحمد السرجاني مؤسس شركة البوصلة و منظم مكادي هايتس رالي 2019 والذي يعد الرالي الثلاثون لشركة البوصلة على مدار عشر سنوات عن فخره بنجاح بطوله الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة الجمهورية للراليات الصحراوية لعام 2019.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع مكادى هايتس لاستضافتها للبطوله لأول مرة، وأضاف أن سباق "مكادى هايتس رالي 2019" تضمن جولتين، حيث أقيمت الجولة الأولى في مدينة مكادى هايتس بخليج مكادى البحر الأحمر لسيارات الدفع الرباعي 4×4 غير المعدلة، وجرت الجولة الثانية داخل الصحراء الشرقية لسيارات الرالي فقط والمعدلة لسباقات الصحراء بمسافة 300 كم، بما يتماشى مع النقاط الإرشادية للاتحاد الدولي للسيارات FIA من حيث السلامة والأمان والاشتراطات ومثل هذا الفعاليات الرياضيه تساعد على تنشيط وجذب السياحة لمصر و خاصه بمحافظة البحر الاحمر.

وشهدت بطولة مكادى هايتس رالي 2019 تواجد جماهيري من عشاق وجمهور الراليات، وأقيم الحفل الختامي بمكادى هايتس مول بحضور كل الفرق المشاركة حيث تم تكريم الفرق الفائزة في السباقات المختلفة.

وينظم الرالي شركة بوصلة مصر بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ونادي السيارات والرحلات المصري برعاية وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والبيئة، وذلك في الفترة من12 إلى 14 ديسمبر، وبمشاركة 30 فريقا من سيارات الرالى المجهزة خصيصا للسباقات وسيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة.

ويرعى FilGoal.com مسابقة "مكادى هايتس رالي 2019" إعلاميا ضمن رعاة الحدث الرياضي.

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