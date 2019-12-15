خاص عبد الناصر لـ في الجول قبل مواجهة الإسماعيلي: ازددنا ثقة.. علينا خطف 3 نقاط

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 09:44

كتب : أحمد شاكر

نادي مصر - الزمالك

7 نقاط من أول 7 مباريات في تاريخ النادي بالدوري المصري الممتاز، 7 نقاط منحت رجال عبد الناصر محمد ثقة في قدرتهم على البقاء بين الكبار.

يستعد نادي مصر لمواجهة قوية أمام الدراويش يوم الأحد في الجولة الثامنة من البطولة، مباراة لا يهدف فيها للتعادل فقط، وإنما يأمل اقتناص 3 نقاط من الإسماعيلي.

وقال عبد الناصر لـFilGoal.com:"استعددنا بشكل جيد للإسماعيلي، حفزت اللاعبين وأبلغتهم أن علينا الفوز لأننا نلعب في أرضنا، لابد أن نخطف كل مباراة في ملعبنا، أحاول ترسيخ هذا الأمر في عقول اللاعبين".

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وواصل اللاعب السابق للمقاولون العرب والترسانة "المباراة ازدادت صعوبة بعد فوز الإسماعيلي على مصر للمقاصة، لكن في المقابل نمر بمرحلة طيبة. أريد الفوز لأخوض مباراتي الاتحاد ومصر للمقاصة وأنا مرتاح أكثر".

وأتم عبد الناصر (50 عاما) "لاعبو الفريق بدأوا يكتسبون الثقة، يشعرون أنهم مثل أي فريق في البطولة، بدأت أدور اللاعبين بسبب ضغط المباريات، فأمام حرس الحدود أشركت 5 لاعبين لم يكونوا معي منذ بداية الموسم، ولم أشعر بفارق كبير في المستوى، وهذا دليل أن الجميع في أتم جاهزية".

بعد الخسارة من الإنتاج الحربي في أول مباراة، جمع الفريق 3 نقاط أمام أسوان والزمالك والجونة. سقط أمام المصري قبل أن يهزم وادي دجلة ويتعادل مع حرس الحدود يوم الأربعاء.

وعلى ملعب الكلية الحربية يستضيف نادي مصر فريق الإسماعيلي يوم الأحد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

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