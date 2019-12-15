يعاني حازم إمام قائد الزمالك من شد بسيط في قدمه قد يحرمه من مواجهة مضيفه طلائع الجيش يوم الإثنين في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الظهير الأيمن البالغ عمره 31 عاما سيخضع لاختبار طبي اليوم الأحد على هامش مران الفريق.

وسيحدد الاختبار مدى قدرة حازم على مواجهة طلائع الجيش في ملعب الجيش بالسويس.

وفي حال غياب حازم سيضطر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لإشراك محمد عبد السلام أو محمد عبد الغني في مركز الظهير الأيمن.

وقد يعتمد على محمد عنتر أيضا الذي شارك في هذا المركز خلال بعض المباريات الودية في فترة التوقف الدولي رفقة ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المدرب السابق للفريق.

وشارك حازم في 3 مباريات بالموسم الحالي للدوري وأرسل خلالهم تمريرة حاسمة.

ويأمل الزمالك تحقيق الفوز الرابع تواليا مع كارتيرون الذي قاد النادي للتفوق على الشرقية وبريميرو دي أوجوستو وبيراميدز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع في الدوري ورصيده 13 نقطة.

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