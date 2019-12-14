بالفيديو - رانييري بطل الدربيات الإيطالية.. سامبدوريا يحكم مدينة جنوى

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 23:56

كتب : إسلام أحمد

مانولو جيابياديني - سامبدوريا - الدوري الإيطالي

عزز كلاوديو رانييري المدير الفني الإيطالي المخضرم سلسلة نتائجه في مباريات الدربي بالدوري الإيطالي إذ قاد سامبدوريا للفوز على جنوى بهدف نظيف في دربي ديلا لانتيرنا أي "المنارة".

رانييري أصبح أول مدير فني في حقبة الـ 3 نقاط بالدوري الإيطالي، يقود 4 فرق في الدربيات الإيطالية الكبرى.

وقاد المدرب المتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي سابقا كل من تورينو في دربي ديلا مولي أمام يوفنتوس، ودربي ميلانو بقيادة إنتر أمام ميلان، كما قاد روما أمام لاتسيو في دربي العاصمة الإيطالية.

أخبار متعلقة

رسميا – رانييري مدربا لـ سامبدوريا بالفيديو - التخبط مستمر والسقوط متواصل.. نابولي يتعثر أمام جنوى بالفيديو - عودة للصدارة.. رونالدو ينقذ ساري ويُنهى عقدة جنوى "الإنتريستا" بالفيديو – يا مراحب بـ جنون الـ 2-7-2.. تغييرات موتا تقود جنوى لقهر بريشيا

وأصبح دربي المنارة هو الرابع له، وما يعزز رقمه هو عدم تلقيه أي خسارة في الدربيات السابقة، وأصبح فوزه اليوم هو التاسع من أصل 10 مواجهات.

سامبدوريا فاز بالدربي للمرة الخامسة من آخر 7 مباريات أمام جنوى، وتعود الخسارة الأخيرة أمام جنوى لمايو 2016 بثلاثية دون رد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مانولو جيابياديني الذي سجل بتسديدة أرضية زاحفة على يمين الحارس من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 85 بعد 10 دقائق من نزوله لأرضية الملعب.

هدف جاء بعد خطأ من دفاع جنوى في التمرير خطفها البولندي كارول لينتي ومررها للاعب نابولي السابق الذي خطف الفوز الثالث للسامب تحت قيادة المدير الفني العجوز.

انتصار رفع رصيد السامب إلى 15 نقطة خرج بها من مراكز الهبوط بينما ظل جنوى في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

ويبدو أن أيام تياجو موتا أصبحت معدودة منذ فوز جنوى على بريشيا بنتيجة 3-1، ولم يفز الفريق منذ حينها في 6 مباريات متتالية.

طالع أيضا

ليستر يتعثر في مطاردته لـ ليفربول

برشلونة يسقط في فخ التفكير في ريال مدريد

بايرن ميونيخ 6-1

تعرف على قائمة الأهلي أمام حرس الحدود

شاهد - ملخص تألق صلاح أمام واتفورد

في إيطاليا سامبدوريا جنوى رانييري

نرشح لكم

أخر الأخبار

أتليتكو يستعيد الانتصارات بثنائية في أوساسونا 27 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - رانييري بطل الدربيات الإيطالية.. سامبدوريا يحكم مدينة جنوى 34 دقيقة | أوروبا
أمير توفيق عن "رغبة الأهلي في استعادة حجازي": نناقش الصفقات سرا لنعلن في الوقت المناسب 47 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة يستعد لشكوى حكم مباراة ريال سوسيداد ساعة | أوروبا
أمير توفيق: فايلر لم يوافق على ضم كهربا؟ لا نلتفت لمن يتحدث بلسان الأهلي ساعة | الدوري المصري
نابولي يعلن تفاصيل إصابة كوليبالي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك