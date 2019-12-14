سبورت: برشلونة يستعد لشكوى حكم مباراة ريال سوسيداد

يستعد جوسيب بارتيميو رئيس نادي برشلونة تقديم خطابا رسميا يشكو لاتحاد الإسباني استخدام تقنية الفيديو أمام ريال سوسيداد.

برشلونة أهدر نقطتين قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو بالتعادل 2-2 خارج قواعده.

ورفض الحكم اللجوء لتقنية الفيديو أو احتساب ركلة جزاء لصالح البلاوجرانا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بعد جذب جيرار بيكيه من قميصه.

ووفقا لجريدة "سبورت" الإسبانية فأن إدارة برشلونة غاضبة من قرارات الحكم وتقنية الفيديو، ليس فقط في ركلة الجزاء بل وأكثر من لقطة أخرى.

ولم يعد الحكم ألبيرولا روخاس لمعاينة تقنية الفيديو للتأكد من صحة ضربة الجزاء من عدمها.

وكان روخاس قد احتسب ركلة جزاء لصالح سوسيداد في الشوط الأول بعد جذب اللاعب من قميصه داخل منطقة الجزاء والتي قادت أصحاب الأرض للتقدم عن طريق ميكيل أورزيابال.

برشلونة انفرد بالصدارة مؤقتا برصيد 35 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الذي يلتقي مع فالنسيا غدا.

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