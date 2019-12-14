نابولي يعلن تفاصيل إصابة كوليبالي

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 22:58

كتب : FilGoal

كاليديو كوليبالي - نابولي - بارما - الدوري الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي تفاصيل إصابة مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي بتمزق في أوتار الركبة اليمنى.

السنغالي فشل في تشتيت الكرة ومن ثم اللحاق بديان كولوسيفسكي في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء والتي تسببت في الهدف الأول لصالح بارما.

كوليبالي لم يُكمل اللقاء وخرج بعد 5 دقائق من بداية اللقاء الذي سقط فيه نابولي في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف في الظهور الأول لجينارو جاتوزو.

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ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات لتحديد موعد عودته.

ولن يخوض كوليبالي مواجهة ساسولو المقبلة في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي قبل التوقف في فترة أعياد الميلاد.

المدافع البالغ 28 عاما خاض الموسم الحالي 20 مباراة في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال.

وغاب السنغالي فقط مباراتين فقط الموسم الجاري بسبب الطرد أمام كالياري، إذ لم يشارك أمام بريشيا وتورينو.

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