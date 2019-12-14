نابولي يعلن تفاصيل إصابة كوليبالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي تفاصيل إصابة مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي بتمزق في أوتار الركبة اليمنى.

السنغالي فشل في تشتيت الكرة ومن ثم اللحاق بديان كولوسيفسكي في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء والتي تسببت في الهدف الأول لصالح بارما.

كوليبالي لم يُكمل اللقاء وخرج بعد 5 دقائق من بداية اللقاء الذي سقط فيه نابولي في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف في الظهور الأول لجينارو جاتوزو.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات لتحديد موعد عودته.

La salida de @kkoulibaly26 se debió a una lesión. El defensor habría sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho. pic.twitter.com/XxrntpNCqV — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) December 14, 2019

ولن يخوض كوليبالي مواجهة ساسولو المقبلة في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي قبل التوقف في فترة أعياد الميلاد.

المدافع البالغ 28 عاما خاض الموسم الحالي 20 مباراة في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال.

وغاب السنغالي فقط مباراتين فقط الموسم الجاري بسبب الطرد أمام كالياري، إذ لم يشارك أمام بريشيا وتورينو.

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