مونتيري يهد السد ويضرب موعدا مع ليفربول في مونديال الأندية

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 21:25

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - السد - مونتيري - كأس العالم للأندية

تخطى فريق مونتيري المكسيكي نظيره السد القطري بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وتأهل الفريق المكسيكي بطل الكونكاكاف لمواجهة ليفربول بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة المقامة في قطر.

أهداف مونتيري سجلها الثلاثي ليونيل فانجيوني وروجيليو فونيس وكارلوس رودريجيز على الترتيب.

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فيما أحرز بغداد بونجاح هدف بطل الدوري القطري الأول، وعبد الكريم حسن الهدف الثاني.

فانجيوني افتتح التسجيل في اللقاء من تسديدة يسارية صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأعلى القائم الأيسر وسكنت الشباك مع الدقيقة 23.

وزاد فونيس من غلة مونتيري مع الدقيقة 45 مستفيدا من تمريرة خاطئة من لاعب أتليتكو مدريد السابق جابي، لتضعه في انفراد بمواجهة الحارس سعد الدوسري.

ومنح الجزائري بونجاح السد أملا في التعويض بعدما ارتقى لعرضية من الجانب الأيمن برأسه على يمين الحارس، في الدقيقة 66.

لكن كارلوس رودريجيز بدا أنه قضى على تلك الآمال من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

الآمال التي تلاشت مع الثالث، عادت من جديد من رائعة لعبد الكريم حسن في الدقيقة 89 بيسراه.

والدقائق الست التالية شهدت محاولات للتعويض من جانب رجال المدرب شابي هيرنانديز قبل أن تباغتهم صافرة الحكم.

ويلتقي مونتيري مع ليفربول يوم الأربعاء المقبل، فيما يذهب السد لملاقاة الترجي على المركز الخامس يوم الثلاثاء.

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