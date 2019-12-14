كرة سلة - سيدات فيرفيارو الموزمبيقي أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي

حققت سيدات فيرفيارو الموزمبيقي لقب بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على إنتر كلوب الأنجولي.

وفاز فريق فيرفيارو على إنتر كلوب في النهائي بنتيجة 91-90 في الوقت الإضافي.

وحصدت لاعبة الأهلي كيلسي ميتشل المحترفة الأمريكية لقب أفضل صانعة ألعاب في البطولة.

بينما فازت شاونتا داير لاعب سبورتنج السكندري بجائزة أفضل مدافعة في البطولة.

وحصدت شاكيلا نان لاعبة الأهلي جائزة الأفضل في المتابعات.

وحققت ميتشل جائزة ثانية كأفضل لاعبة مسددة للثلاثيات في البطولة.

وأخيرا أنهت المحترفة الأمريكية ميتشل البطولة بلقب الهدافة بعدما سجلت 173 نقطة.

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