البطولة العربية - 7 آلاف مشجع للقاء الاتحاد والإسماعيلي بالأسكندرية

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 20:22

كتب : هاني العوضي

الإسماعيلي - الاتحاد

وافق أمن الأسكندرية على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد أمام الإسماعيلي في البطولة العربية.

ويلتقي الفريقان في ذهاب دور الـ8 من البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس) المحدد لها يوم 28 ديسمبر الجاري باستاد الأسكندرية في تمام السادسة مساء.

وتقام مباراة العودة في 24 يناير بالإسماعيلية مع تمام الخامسة مساء.

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وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو VAR في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق.

وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

وانتصر الاتحاد على الإسماعيلي بثلاثية بيضاء في الأسبوع السادس من الدوري الممتاز، ما تسبب في رحيل مدرب الأخير ميودراج ييسيتش عن منصبه وتولي الثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة المهمة الفنية بشكل مؤقت.

ويتأهل الفائز من المواجهة المصرية لمواجهة المتأهل من الرجاء المغربي ضد الفائز من المواجهة المتبقية في ثمن النهائي بين مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي.

وكانت مباراة الذهاب بين القوة الجوية ومولودية الجزائر قد انتهت بالتعادل السلبي في العراق.

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