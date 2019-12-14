إبراهيم نور الدين حكما للقاء الأهلي وحرس الحدود.. تعرف على سجله مع الفريقين

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء الأهلي وحرس الحدود إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

الأهلي يواجه حرس الحدود مساء يوم الأحد في السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويدير إبراهيم نور الدين لقاء الأهلي ويعاونه أحمد توفيق طلب وسيد نافع، بينما يتولى عمرو سامي مسؤولية الحكم الرابع.

إبراهيم نور الدين لم يدر أي لقاء لـ الأهلي أو لـ حرس الحدود في الدوري هذا الموسم.

وبشكل عام، أدار إبراهيم نور الدين 24 مباراة سابقة لـ الأهلي في البطولات المحلية.

وانتصر الأهلي 18 مرة وتعادل 5 مرات وخسر مرة في المباريات التي أدارها إبراهيم نور الدين.

آخر لقاء لـ الأهلي تحت صافرة إبراهيم نور الدين انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف أمام الإنتاج الحربي الموسم الماضي.

أكبر انتصار حققه الأهلي في لقاء أداره إبراهيم نور الدين كان أمام طلائع الجيش برباعية مقابل لا شيء في موسم 2014-15، بينما الخسارة الوحيدة كانت أمام سموحة بثلاثية مقابل لا شيء في موسم 2015-16.

حرس الحدود لعب 6 مباريات تحت صافرة إبراهيم نور الدين ولم ينتصر في أي مناسبة. تعادل 3 مرات وخسر مثلهم.

الظهور الأخير لحرس الحدود في لقاء أداره إبراهيم نور الدين كان أمام سموحة الموسم الماضي في لقاء انتهى 1-1.

بينما خسر الحدود أمام المصري 3-2 في موسم 2015-16 و1-0 أمام الاتحاد السكندري موسم 2014-15 وبنفس النتيجة أيضا أمام طلائع الجيش في موسم 2013-14، مع إبراهيم نور الدين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع بـ 10 نقاط من 7 مباريات.

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