ليفاندوفسكي عن هاتريك كوتينيو: نحتاج للاعب مثله

انهال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني بالإشادة على زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو بعد تسجيله أول هاتريك مع العملاق البافاري.

بايرن ضرب شباك فيردير بريمن بستة أهداف لهدف في الجولة 15 من الدوري الألماني، وكوتينيو كان له نصيب النصف من الأهداف.

وليفاندوفسكي قال عقب المباراة في تصريحات صحفية: "كانت مباراته اليوم، سواء بالكرة أو من خلال تحركاته، ما فعله كان مذهلا".

وأضاف هداف الدوري الألماني "نحتاج للاعب مثله. سعيد لأنه أظهر اليوم كم هو جيد وكم يملك من إمكانيات عظيمة".

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وحقق كوتينيو أول هاتريك في مسيرته مع العملاق الألماني، والرابع إجمالا في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

لاعب ليفربول السابق لم يكتف بتسجيل ثلاثية وإنما صنع هدفين كذلك لكل من ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز الـ15.

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