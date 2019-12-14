الخسارة العاشرة.. أستون فيلا يسقط في فخ شيفيلد بمشاركة تريزيجيه

تلقى أستون فيلا خسارته العاشرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سقط في فخ الهزيمة أمام شيفيلد يونايتد.

شيفيلد انتصر على ملعبه ووسط جماهيره بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

محمود حسن "تريزيجيه" جلس على المقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 80.

بينما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة.

ويدين شيفيلد بالانتصار لـ جـون فـليك الذي سجل ثنائية في الشوط الثاني.

جون فليك سجل الهدف الأول في الدقيقة 50 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء وضعها بإتقان في الشباك.

وفي الدقيقة 70 استغل فليك تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسدد ويهز الشباك.

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هزيمة أستون فيلا هي الهزيمة العاشرة للفريق في الدوري هذا الموسم، كأكثر الفرق هزيمة بالتساوي مع واتفورد.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الـ 17، بينما قفز شيفيلد للمركز الخامس بشكل مؤقت بعد الوصول للنقطة 25.

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