ياسر إبراهيم يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

لم يكمل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي مران الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود بسبب آلام عضلية.

الأهلي يواجه حرس الحدود في السابعة والنصف مساء الأحد في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

واشتكى ياسر إبراهيم من إجهاد عضلي أثناء التقسيمة وتدريبات الكرة خلال المران المسائي لـ الأهلي.

وفضل الجهاز الفني لـ الأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر عدم استكمال ياسر إبراهيم للمران.

وخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الأهلي، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان على اللاعب.

وشارك ياسر إبراهيم في 3 مباريات هذا الموسم تحت قيادة فايلر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع بـ 10 نقاط من 7 مباريات.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الحدود من هنا

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