العقدة مستمرة في مونديال الأندية.. رائعة جوميس تمر بالهلال من عقبة الترجي

5 مواجهات جمعت بين عرب إفريقيا أمام عرب آسيا كانت الغلبة فيها للأخير بـ 5 انتصارات.. والعقدة مستمرة في مونديال الأندية.

الهلال السعودي فاز على الترجي التونسي بهدف دون رد في الدور الثاني من كأس العالم للأندية المقام في قطر، ليمر إلى نصف النهائي.

بطل آسيا تفوق على بطل إفريقيا ليرسخ عقدة تفوق القارة الصفراء على السمراء في لقاءات المونديال بلا أي فوز.

5 مواجهات جمعت بين عرب إفريقيا أمام عرب آسيا كانت الغلبة فيها للأخير بـ 5 انتصارات.. والعقدة مستمرة في مونديال الأندية👌 بطل آسيا تفوق على بطل إفريقيا ليتأهل لنصف النهائي و يرسخ عقدة تفوق القارة الصفراء على السمراء في لقاءات المونديال بلا أي فوز👏👏#الهلال_الترجي pic.twitter.com/OnRFkOZud3 — FilGoal (@FilGoal) December 14, 2019

اللقاء شهد سيطرة في أغلب أوقاته من جانب الهلال فيما اكتفى الترجي بالتراجع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ورائعة الفرنسي بافيتيمبي جوميس قادت الزعيم السعودي للانتصار في الدقيقة 73.

video:1

هداف دوري أبطال آسيا تسلم الكرة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يراوغ مدافع الترجي بطريقة مذهلة ممررا الكرة من فوق قبل أن يسدد بوجه القدم على يمين الحارس معز بن شريفية.

ومع الدقيقة 85 كادت تنقلب الموازين ولكن استمر الوضع على ما هو عليه.. محمد كنو لاعب الفريق السعودي نال بطاقة صفراء ثانية لتُشهر الحمراء في وجهه.

أول لاعب يتحصل على بطاقة حمراء في مونديال الأندية 2019🔴#الهلال_الترجيpic.twitter.com/HGRJvNZbFU — FilGoal (@FilGoal) December 14, 2019

ولكن الدقائق التالية ورغم الاستحواذ لم تعرف قدرة كبيرة لفريق باب سويقة على صنع الخطورة على مرمى الحارس عبد الله المعيوف.

الهلال فاز ليذهب إلى المربع الذهبي في أول مشاركة مونديالية له، ليواجه فلامينجو البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس يوم الثلاثاء المقبل.

أما الترجي فيلعب مع هينجين سبورت من كالديونيا الجديدة على المركز الخامس في نفس اليوم.

















































طالع أيضا

هل يخضع شيكابالا لعملية جراحية؟

صلاح ينصر ليفربول بثنائية رائعة على واتفورد

ماذا قال صلاح عن تسجيله بقدمه اليمنى؟

شاهد - ملخص تألق صلاح أمام واتفورد

في الدرجة الثانية - بلدية المحلة لـ في الجول: رضا عبد العال مستمر مع الفريق