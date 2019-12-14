العقدة مستمرة في مونديال الأندية.. رائعة جوميس تمر بالهلال من عقبة الترجي

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 18:00

كتب : FilGoal

بافيتيمبي جوميس - الهلال السعودي - الترجي التونسي - مونديال الأندية

5 مواجهات جمعت بين عرب إفريقيا أمام عرب آسيا كانت الغلبة فيها للأخير بـ 5 انتصارات.. والعقدة مستمرة في مونديال الأندية.

الهلال السعودي فاز على الترجي التونسي بهدف دون رد في الدور الثاني من كأس العالم للأندية المقام في قطر، ليمر إلى نصف النهائي.

بطل آسيا تفوق على بطل إفريقيا ليرسخ عقدة تفوق القارة الصفراء على السمراء في لقاءات المونديال بلا أي فوز.

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اللقاء شهد سيطرة في أغلب أوقاته من جانب الهلال فيما اكتفى الترجي بالتراجع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ورائعة الفرنسي بافيتيمبي جوميس قادت الزعيم السعودي للانتصار في الدقيقة 73.

هداف دوري أبطال آسيا تسلم الكرة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يراوغ مدافع الترجي بطريقة مذهلة ممررا الكرة من فوق قبل أن يسدد بوجه القدم على يمين الحارس معز بن شريفية.

ومع الدقيقة 85 كادت تنقلب الموازين ولكن استمر الوضع على ما هو عليه.. محمد كنو لاعب الفريق السعودي نال بطاقة صفراء ثانية لتُشهر الحمراء في وجهه.

ولكن الدقائق التالية ورغم الاستحواذ لم تعرف قدرة كبيرة لفريق باب سويقة على صنع الخطورة على مرمى الحارس عبد الله المعيوف.

الهلال فاز ليذهب إلى المربع الذهبي في أول مشاركة مونديالية له، ليواجه فلامينجو البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس يوم الثلاثاء المقبل.

أما الترجي فيلعب مع هينجين سبورت من كالديونيا الجديدة على المركز الخامس في نفس اليوم.

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