هدفان رائعان وآخر ضائع في ملخص تألق صلاح ضد واتفورد

السبت، 14 ديسمبر 2019 - 16:47

كتب : FilGoal

صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

أبدع، سجل مرة، ثم أحرز ثانية، منح فريقه 3 نقاط، عزز تصدر ليفربول لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرة أخرى كان الفرعون على موعد التألق، فك طلاسم دفاع واتفورد بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى سكنت شباك الضيوف.

وقبل نهاية اللقاء بلحظات، أحرز هدفا جميلا بكعبه ليطلق رصاصة الرحمة.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية - بلدية المحلة لـ في الجول: رضا عبد العال مستمر مع الفريق الإسماعيلي لـ في الجول: نستهدف مهاجم وظهير أيسر في يناير.. ولن يرحل أي لاعب

رفع صلاح رصيده من الأهداف في شباك واتفورد إلى 8، سجل للمرة 13 في الموسم الحالي، وبات رصيد أهدافه في الموسم الحالي للدوري 9.

شاهد ملخص لمسات نجم مصر في مباراة السبت التي حسمها فريقه بهدف دون رد في الجولة 17.

طالع أيضا

أبو الرجال ضمن حكام الفيديو في لقاء السد ومونتيري

الترجي يتحدى عقدة عرب آسيا في المونديال

تقرير: يونايتد اقترب من التعاقد مع هولاند

تقرير: جيرو على أعتاب إنتر ميلان

محمد صلاح ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

ياسر إبراهيم يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة 17 دقيقة | مصر
العقدة مستمرة في مونديال الأندية.. رائعة جوميس تمر بالهلال من عقبة الترجي 28 دقيقة |
مالية كفر الزيات: استعنا بشيخ لفك النحس.. وجد سحرا داخل الملعب 29 دقيقة | مصر
كرة سلة - سيدات الأهلي يفزن على سبورتنج ويحققن أول ميدالية إفريقية في التاريخ 34 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - الأكثر تتويجا في بلاد التانجو.. ريفر بليت بطلا لكأس الأرجنتين 52 دقيقة | أمريكا
في الجول يكشف – حصوات على الكلى لـ شيكابالا.. وساعات لحسم مدى حاجته لجراحة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك