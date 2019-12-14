هدفان رائعان وآخر ضائع في ملخص تألق صلاح ضد واتفورد

أبدع، سجل مرة، ثم أحرز ثانية، منح فريقه 3 نقاط، عزز تصدر ليفربول لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرة أخرى كان الفرعون على موعد التألق، فك طلاسم دفاع واتفورد بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى سكنت شباك الضيوف.

وقبل نهاية اللقاء بلحظات، أحرز هدفا جميلا بكعبه ليطلق رصاصة الرحمة.

رفع صلاح رصيده من الأهداف في شباك واتفورد إلى 8، سجل للمرة 13 في الموسم الحالي، وبات رصيد أهدافه في الموسم الحالي للدوري 9.

شاهد ملخص لمسات نجم مصر في مباراة السبت التي حسمها فريقه بهدف دون رد في الجولة 17.

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