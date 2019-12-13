تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 00:03

كتب : FilGoal

الدوري الأوروبي

انتهت مباريات آخر جولات دور المجموعات في الدوري الأوروبي لتتحدد الفرق المتأهلة إلى دور الـ32.

24 فريقا حسموا مقاعدهم في الدوري الأوروبي بالتأهل من مجموعاتهم إضافة إلى 8 فرق تأتي من دوري أبطال أوروبا.

فرق من طراز مانشستر يونايتد وأرسنال وإنتر وروما وأياكس وبنفيكا وبورتو على موعد مع مواجهات ثقيلة.

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ولا تتقابل الفرق من نفس الدولة في الدور التالي من البطولة.

قرعة الدوري الأوروبي تقام يوم الإثنين 16 ديسمبر الجاري.. وإليكم القائمة الكاملة للمتأهلين.

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