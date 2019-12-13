تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي

انتهت مباريات آخر جولات دور المجموعات في الدوري الأوروبي لتتحدد الفرق المتأهلة إلى دور الـ32.

24 فريقا حسموا مقاعدهم في الدوري الأوروبي بالتأهل من مجموعاتهم إضافة إلى 8 فرق تأتي من دوري أبطال أوروبا.

فرق من طراز مانشستر يونايتد وأرسنال وإنتر وروما وأياكس وبنفيكا وبورتو على موعد مع مواجهات ثقيلة.

ولا تتقابل الفرق من نفس الدولة في الدور التالي من البطولة.

قرعة الدوري الأوروبي تقام يوم الإثنين 16 ديسمبر الجاري.. وإليكم القائمة الكاملة للمتأهلين.

إليكم الفرق المتأهلة لدور الـ 32 للدوري الأوروبي🏆 📆معاد القرعة- الاثنين 16 ديسمبر pic.twitter.com/k52eDoYQ2L — FilGoal (@FilGoal) December 12, 2019

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