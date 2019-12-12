بالفيديو – الصدارة في أمان.. يونايتد يلتهم ألكمار برباعية في 10 دقائق

10 دقائق فقط احتاجها مانشستر يونايتد للتغلب على منافسه ألكمار الهولندي برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

واستضاف يونايتد نظيره ألكمار في ملعب أولد ترافورد في إطار الجولة السادسة والأخيرة من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة 12.

ووصل يونايتد بفضل ذلك الانتصار إلى 13 نقطة ليحافظ بهم على صدارة مجموعته بعدما ضمن في وقت سابق تأهله لدور الـ32 الثاني.

فيما جاء ألكمار في المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

ورغم فوزه بأربعة أهداف لهدف جاء بارتيزان بلجراد الصربي ثالثا بثماني نقاط ورابعا أستانا الكازاخي بثلاث نقاط.

افتتح آشلي يونج أهداف يونايتد في الدقيقة 53 وأضاف ماسون جرينوود الهدف الثاني عقب خمس دقائق.

وفي الدقيقة 62 سجل خوان ماتا الهدف الثالث ليونايتد من ركلة جزاء.

وأتم ماسون جرينوود رباعية يونايتد بهدف شخصي ثاني له في الدقيقة 64.

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