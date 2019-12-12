تقرير: عقب الاستقالة من تدريب سانتوس.. سامباولي يقترب من بالميراس

يقترب الأرجنتيني خورخي سامباولي من تولي تدريب نادي بالميراس البرازيلي الموسم المقبل بعدما استقال من تدريب سانتوس البرازيلي.

النادي البرازيلي المُلقب بالأخضر عرض على مدرب منتخبي الأرجنتين وتشيلي السابق 150 مليون دولار برازيلي من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وقدّم النادي قيمة كبيرة لسامباولي من أجل تدعيم الفريق مقابل تقليص مطالبه المادية والتي كانت سببا في رحيله عن سانتوس رغم تبقى موسما في تعاقده.

O Santos FC comunica que, na data de 09/12/2019, em reunião realizada pela manhã no CT Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo. Uma vez comunicada a demissão pelo treinador, o caso foi entregue aos departamentos jurídico e de recursos humanos do Clube. pic.twitter.com/PpX0bW0dAI — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 11, 2019

وحال تولي مدرب إشبيلية السابق مهمة تدريب بالميراس سيحل خلفا للبرازيلي مانو مينيزيس -الذي كان مرشحا لتدريب الأهلي سابقا-.

ورحل سامباولي عن تدريب سانتوس بسبب عدم تقاضيه راتبه في الأربع أشهر الأخيرة، وقرر مقاضاة النادي للحصول على الشرط الجزائي وفقا لـ "جلوبوسبورتي" البرازيلية.

وكان سامباولي قد ربطته بعض التقارير لتدريب راسينج كلوب الأرجنتيني حامل لقب الدوري خلفا لمواطنه إدواردو كوديه الذي سيتولي تدريب إنترناسيونال البرازيلي في 2020.

وأنهى سامباولي مشواره مع سانتوس بالفوز بنتيجة 4-0 على فلامنجو بطل الدوري البرازيلي في الجولة الأخيرة.

وحقق المدير الفني البالغ 59 عاما المركز الثاني برصيد 74 نقطة في الدوري البرازيلي ومتفوقا على بالميراس بفارق الأهداف الذي حل ثالثا.

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