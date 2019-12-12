تقرير: عقب الاستقالة من تدريب سانتوس.. سامباولي يقترب من بالميراس

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 23:27

كتب : FilGoal

خورخي سامباولي

يقترب الأرجنتيني خورخي سامباولي من تولي تدريب نادي بالميراس البرازيلي الموسم المقبل بعدما استقال من تدريب سانتوس البرازيلي.

النادي البرازيلي المُلقب بالأخضر عرض على مدرب منتخبي الأرجنتين وتشيلي السابق 150 مليون دولار برازيلي من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وقدّم النادي قيمة كبيرة لسامباولي من أجل تدعيم الفريق مقابل تقليص مطالبه المادية والتي كانت سببا في رحيله عن سانتوس رغم تبقى موسما في تعاقده.

أخبار متعلقة

سانتوس: رونالدو سيشارك أمام لوكسمبورج وليتوانيا البرتغالي جواو دوس سانتوس حكما لمواجهة بيراميدز والمقاولون العرب خورخي سامباولي وسانتوس.. نقطة بداية

وحال تولي مدرب إشبيلية السابق مهمة تدريب بالميراس سيحل خلفا للبرازيلي مانو مينيزيس -الذي كان مرشحا لتدريب الأهلي سابقا-.

ورحل سامباولي عن تدريب سانتوس بسبب عدم تقاضيه راتبه في الأربع أشهر الأخيرة، وقرر مقاضاة النادي للحصول على الشرط الجزائي وفقا لـ "جلوبوسبورتي" البرازيلية.

وكان سامباولي قد ربطته بعض التقارير لتدريب راسينج كلوب الأرجنتيني حامل لقب الدوري خلفا لمواطنه إدواردو كوديه الذي سيتولي تدريب إنترناسيونال البرازيلي في 2020.

وأنهى سامباولي مشواره مع سانتوس بالفوز بنتيجة 4-0 على فلامنجو بطل الدوري البرازيلي في الجولة الأخيرة.

وحقق المدير الفني البالغ 59 عاما المركز الثاني برصيد 74 نقطة في الدوري البرازيلي ومتفوقا على بالميراس بفارق الأهداف الذي حل ثالثا.

طالع أيضا

أسهم مصطفى محمد تغتال بيراميدز

عقدة ديسابر في أبرز أرقام انتصار الزمالك على بيراميدز

لماذا لم يعلن الأهلي حتى اللحظة ضم كهربا

صراع ناري لا يصدق في الدوري الأوروجوياني

خورخي سامباولي سانتوس بالميراس الدوري البرازيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة سلة – سيدات سبورتنج يسقطن في نصف نهائي لبطولة الأندية الإفريقية 5 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر لامبارد: نريد أن نثبت للناس خطأهم.. ونعاني هجوميا 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب عن مشاكله الدفاعية: علينا أن نكون مبدعين 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كهربا: الفوز الحقيقي هو العودة لـ بيتي الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: الرحيل؟ ليس صحيحا.. وأرتيتا مستعد للتدريب ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: لاسارتي مرشح للتدريب في الدوري الأوروجوياني ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي

قد ينال إعجابك