خاص مصيلحي لـ في الجول: أين العدل يا اتحاد الكرة؟ لماذا لا يحدث معنا مثلما رأيت في لقاء الزمالك

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 23:09

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - المحرق - الصور من الاتحاد العربي لكرة القدم

أعرب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن استيائه من عدم حضور الجماهير لمباريات فريقه رغم حضورهم للقاء الزمالك وبيراميدز الذي أقيم اليوم الخميس في استاد القاهرة.

وقال مصيلحي لـFilGoal.com: "سؤالي إلى اتحاد الكرة الذي يكيل بمكيالين، لماذا تمنع حضور الجماهير لمبارياتنا وتقر بحضور 15 فردا فقط وتسمح بعدد لا بأس به في مباريات أندية أخرى مثلما حدث في لقاء الزمالك وبيراميدز؟".

وأضاف "حتى إننا نلعب مبارياتنا في الثانية والنصف ظهرا وهذا يمنع جمهورنا من متابعة مبارياتنا وسط أيام العمل رغم أن أندية الشركات تلعب مبارياتها مساء".

أخبار متعلقة

متعب يوجه رسالة لـ مصطفى محمد: لا تركز مع من ينتقدك رمضان صبحي: صلاح لم يفهم تصريحاتي بشكل خاطئ أمير مرتضى: نتائجنا تعطي فرصة للبعض ينتقدنا.. هناك فريق خسر ولم يتحدثوا عنه

وتابع مصيلحي "لمصلحة من، من يحدث حاليا؟ نريد العدل".

ويلتقي الاتحاد مع المقاصة في الجولة المقبلة.

طالع أيضا

أسهم مصطفى محمد تغتال بيراميدز

عقدة ديسابر في أبرز أرقام انتصار الزمالك على بيراميدز

لماذا لم يعلن الأهلي حتى اللحظة ضم كهربا

صراع ناري لا يصدق في الدوري الأوروجوياني

الاتحاد السكندري في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بعد إصابة قوية في العين.. طبيب الزمالك يوضح موقف محمود علاء من المشاركة 3 ساعة | الدوري المصري
تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي 3 ساعة | أوروبا
رمضان صبحي: إذا عاد بي الزمن لانتقلت إلى ستوك.. ولن أردد ما يحبه الجمهور 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو – الصدارة في أمان.. يونايتد يلتهم ألكمار برباعية في 10 دقائق 3 ساعة | أوروبا
تقرير: عقب الاستقالة من تدريب سانتوس.. سامباولي يقترب من بالميراس 4 ساعة | أمريكا
مصيلحي لـ في الجول: أين العدل يا اتحاد الكرة؟ لماذا لا يحدث معنا مثلما رأيت في لقاء الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي

قد ينال إعجابك