أعرب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن استيائه من عدم حضور الجماهير لمباريات فريقه رغم حضورهم للقاء الزمالك وبيراميدز الذي أقيم اليوم الخميس في استاد القاهرة.

وقال مصيلحي لـFilGoal.com: "سؤالي إلى اتحاد الكرة الذي يكيل بمكيالين، لماذا تمنع حضور الجماهير لمبارياتنا وتقر بحضور 15 فردا فقط وتسمح بعدد لا بأس به في مباريات أندية أخرى مثلما حدث في لقاء الزمالك وبيراميدز؟".

وأضاف "حتى إننا نلعب مبارياتنا في الثانية والنصف ظهرا وهذا يمنع جمهورنا من متابعة مبارياتنا وسط أيام العمل رغم أن أندية الشركات تلعب مبارياتها مساء".

وتابع مصيلحي "لمصلحة من، من يحدث حاليا؟ نريد العدل".

ويلتقي الاتحاد مع المقاصة في الجولة المقبلة.

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