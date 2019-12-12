رمضان صبحي: صلاح لم يفهم تصريحاتي بشكل خاطئ

يثق رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي أن محمد صلاح مهاجم ليفربول لم يفهم تصريحاته بشأن انضمامه لصفوف الفريق في أولمبياد طوكيو 2020 بشكل خاطئ.

رمضان صبحي: الحديث عن صلاح سابق لأوانه.. امنحوا 21 رجلا حقهم

وقال رمضان في تصريحات لقناة CBC يوم الخميس: "صلاح يتمتع بعقلية ناضجة، وبكل تأكيد فهم تصريحي بشكل صحيح".

وأضاف "صلاح يعلم لماذا قلت هذه التصريحات، ويثق أن القرار ليس له علاقة برمضان صبحي أو اللاعبين، بل يخص الجهاز الفني للفريق بقيادة شوقي غريب".

وأوضح جناح هدرسفيلد تاون المعار للأهلي "سنحترم وجهة نظر شوقي غريب في كل الأحوال".

وشدد غريب عقب التأهل للأولمبياد على أن احتياج المنتخب لمحمد صلاح من عدمه ليس مجال للحديث في الوقت الحالي، وأوضح "سنعلن عن ذلك في يونيو 2020".

وأشار "المنتخب الأول لديه مباريات مهمة في شهر مارس وفي نهاية أغسطس".

وأتم غريب حديثه "لذلك سنختار وفقا لاحتياجنا وسيتم إعلان ذلك في وقتها".

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