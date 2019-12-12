أمير مرتضى: نتائجنا تعطي فرصة للبعض ينتقدنا.. هناك فريق خسر ولم يتحدثوا عنه

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إن نتائج الفريق السلبية هي من تعطي فرصة للبعض يتحدث عن الفريق بشكل سلبي.

جاء ذلك عقب فوز الزمالك على بيراميدز اليوم الخميس بهدفين دون رد في سابع جولات الدوري في استاد القاهرة.

وتحدث أمير مرتضى لقناة "أون سبورت" قائلا: "بدأنا الموسم بشكل غير جيد ولكننا استطعنا العودة سريعا ومدربنا باتريس كارتيرون يتعامل بواقعية رغم تواجده مع الفريق لـ10 أيام فقط".

وأكمل "كارتيرون حينما يجد أن أي لاعب سيصاب بالإجهاد أو الإرهاق يبحث عن البديل مباشرة".

وأضاف أمير مرتضى "حينما تكون النتائج سلبية نتيح الفرصة للبعض ليتحدث عنا بشكل سلبي، وحدث ذلك بعد الهزيمة من مازيمبي بالرغم من أن هناك بعض الفرق خسرت في ذات الوقت ولم يتحدث أي شخص عنهم".

وأردف "لن نرد على أي شخص والدوري مازال طويلا والموسم الماضي خسرنا اللقب في الثلاثة أسابيع الأخيرة ولن نتعامل بالقطعة وسنواصل التحسن".

وأتم "الموسم الماضي حققنا ثلاث بطولات وسنرى الموسم الحالي ماذا سنحقق في نهايته".

ووصل الزمالك للنقطة 13 في الدوري ليحتل المركز الرابع في الدوري بعدما خاض ست مباريات.



































































































































































































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