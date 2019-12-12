بيراميدز: الأداء مع ديسابر لا يليق بفريق ينافس على الدوري

انتقد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أداء الفريق بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين، مساء الخميس في بطولة الدوري المصري.

وصرح هاني سعيد "لم نقدم الأداء المنتظر أمام الزمالك، وشكل الفريق لم ينال إعجاب الإدارة، سنجتمع مع المدير الفني خلال يومين لتفادي أي قرارات انفعالية".

وأضاف سعيد عبر إذاعة الشباب والرياضة "سوف نسأل سبيستيان ديسابر لماذا ظهر الفريق بهذا الأداء أمام الزمالك، من غير المقبول أن نكمل الموسم بهذا الشكل".

وتابع "لقد فرطنا في نقاط عديدة، وليس مقبولا أن نصرف ونوفر كل الإمكانيات لنتواجد في وسط الجدول، هذا لا يليق بفريق يريد المنافسة على لقب الدوري".

وأتم تصريحاته "الاجتماع مع ديسابر لنرى الحلول المناسبة لإكمال الموسم بشكل أفضل، لأن النتائج تراجعت بشكل كبير".



































































































































































































الفارس مصطفى محمد كسر سلبية الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 52 بضربة رأس بعد عرضية ولا أروع من محمد أوناجم.

وفي الدقيقة 80 سجل محمود علاء من ركلة جزاء.

وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

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