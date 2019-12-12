كارتيرون: الفوز على بيراميدز يمنحنا الحماس.. ومصطفى محمد يملك الكثير

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن الفوز على بيراميدز سيمنح فريقه دفعة قوية في الفترة المقبلة.

الزمالك انتصر على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكارتيرون قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "راض عن الأداء وسعيد بالنتيجة والأهم أننا لم نستقبل أهدافا أمام فريق كبير، الفوز والثلاث نقاط دافع للفترة المقبلة وسيمنحنا ذلك الحماس. اللاعبون قدموا أداء طيبا".

وعن توقيت الهدف الأول الذي جاء في الشوط الثاني، أضاف "كان من المفترض أن نحرز قبل هذا الوقت بكثير، سعيد بمصطفى محمد وتوقيت تسجيله، وأيضا سعيد بأداء (محمد) أوناجم، عندما شارك قدم مردودا طيبا في المكان الذي شارك فيه".