كارتيرون: الفوز على بيراميدز يمنحنا الحماس.. ومصطفى محمد يملك الكثير
الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 22:30
كتب : FilGoal
يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن الفوز على بيراميدز سيمنح فريقه دفعة قوية في الفترة المقبلة.
الزمالك انتصر على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري المصري.
وكارتيرون قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "راض عن الأداء وسعيد بالنتيجة والأهم أننا لم نستقبل أهدافا أمام فريق كبير، الفوز والثلاث نقاط دافع للفترة المقبلة وسيمنحنا ذلك الحماس. اللاعبون قدموا أداء طيبا".
وعن توقيت الهدف الأول الذي جاء في الشوط الثاني، أضاف "كان من المفترض أن نحرز قبل هذا الوقت بكثير، سعيد بمصطفى محمد وتوقيت تسجيله، وأيضا سعيد بأداء (محمد) أوناجم، عندما شارك قدم مردودا طيبا في المكان الذي شارك فيه".
وأوضح سبب استبدال أحمد سيد "زيزو" بين الشوطين "زيزو يعاني من شد خفيف بالخلفية وفضلت أن أريحه".
ماذا عن ثبات التشكيل؟ يجيب الفرنسي "اتعامل مع كل مباراة على حدة، وفرق الوقت بين المباريات ليس كبيرا. أحدد من سيلعب وفقا للحالة البدنية للاعبين".
وأشاد بصاحب الهدف الأول "تحدثت مع مصطفى محمد قبل المباراة ولكن ما قلته سيبقى بيننا، وطالبته أن يستغل كل المساحة والإمكانيات التي لديه للتطور، ولديه الكثير".
ماذا عن الانتقادات التي تعرض لها هداف أمم إفريقيا تحت 23 عاما، يتم مدرب الأهلي الأسبق "عليه استغلال كل الإمكانيات ويستطيع أن يكون نجما في الدوري المصري، ويتطور بشكل أفضل للوصول لما هو أفضل من ذلك في الكرة المصرية أو أكثر".
الفارس مصطفى محمد كسر سلبية الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 52 بضربة رأس بعد عرضية ولا أروع من محمد أوناجم.
وفي الدقيقة 80 سجل محمود علاء من ركلة جزاء.
وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.
بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.
ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.
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