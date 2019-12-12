بالفيديو - أرسنال في الصدارة بعودة متأخرة.. ولاتسيو يودع الدوري الأوروبي

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

ألكسندر لاكازيت - ساكا - أرسنال

عاد أرسنال الإنجليزي متأخرا في النتيجة أمام ستاندر دو ليج البلجيكي وحصد نقطة التعادل في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي.

وودع لاتسيو الإيطالي المسابقة من دور المجموعات بعدما سقط أمام رين الفرنسي بهدفين دون مقابل.

في المجموعة السادسة قلب أرسنال تأخره وعاد بنقطة التعادل من بلجيكا، بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الثاني عن طريق صامويل باستين في الدقيقة 47 وسليم أمالله في الدقيقة 69.

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تغييرات فريدي ليونبرج عقب التأخر قلبت النتيجة بفضل هدفي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 78، ثم سجل باياكو ساكا هدف التعادل في الدقيقة 81.

أرسنال تأهل في الصدارة برصيد 11 نقطة رفقة إينتراخت فرانكفورت برصيد 9 نقاط، رغم خسارة الفريق الألماني أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي بنتيجة 3-2.

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وودع لاتسيو المسابقة بشكل مبكر، بعدما تلقى الخسارة الرابعة في دور المجموعات بثنائية سجلها جوريس جنانيون في الدقيقتين 31 و87.

حتى وإن فاز لاتسيو لم يكن ليتأهل لأن كلوج الروماني كان متفوقا في النقاط وعزز رصيده إلى 12 نقطة بالفوز على سيلتك الأسكتلندي متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.

وودعت أندية إيندهوفن الهولندي وكراسنودار الروسي ودينامو كييف الأوكراني رفقة لاتسيو من الدور الأول للمسابقة.

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