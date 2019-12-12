عواد: كلنا شعرنا بالاستياء مما تعرض له مصطفى محمد

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 22:18

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - إنبي

قال محمد عواد حارس مرمى الزمالك إنه شعر بالاستياء هو وزملائه مما أسماه بالضغط غير المبرر الذي تعرض له قبل لقاء بيراميدز.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك على بيراميدز اليوم الخميس بهدفين دون رد في استاد القاهرة في سابع جولات الدوري المصري.

وقال عواد لقناة "أون سبورت" عقب المباراة: "أشكر كل اللاعبين ومصطفى محمد بالتحديد الذي تعرض لضغط ليس له داع على الإطلاق".

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وأكمل "كلنا شعرنا بالاستياء مما تعرض له مصطفى، وهو مستقبل الهجوم في مصر وسيكون مهاجم مصر الأول".

وعن المنافسة في مركز حراسة المرمى قال عواد: "هذا طبيعي في فريق كبير مثل الزمالك أن يمتلك لاعبين كُثر في ذات المركز وأن يتنافس الجميع لمصلحة الفريق".

ووصل الزمالك للنقطة 13 في الدوري ليحتل المركز الرابع في الدوري بعدما خاض ست مباريات.

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