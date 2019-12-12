رغم الانتصار.. مدرب الزمالك: تغيير بيراميدز لأسلوبه فاجئنا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 22:15

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - بيراميدز

اعترف سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك أن تغيير بيراميدز لأسلوب لعبه أمامهم فاجئهم، رغم الفوز.

الزمالك انتصر على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

والشيشيني قال عقب اللقاء لـ أون سبورت: "منذ فترة ونحن نعمل استعدادا للقاء، نعلم أن بيراميدز من أقوى الفرق وينافس على الدوري، ومنذ آخر فوز لنا عليه (في نهائي الكأس) لم يخسروا، وعملنا لهم حساب".

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وأضاف "ديسابر عمل بطريقة مختلفة في اللقاء عن أسلوبه في المباريات الماضية واعتمد على الهجمات المرتدة. لقد فاجئنا بأسلوب جديد يختلف عما لعبه سابقا من ضغط على دفاعات المنافسين".

واستدرك "لكن استطعنا أن ندير اللقاء. نتحدث ونتابع (مع المدير الفني باتريس كارتيرون) وأغلقنا ثغراتنا حتى مع مشاركة عبد الله السعيد".

الشيشيني أشار "عندنا بعض المراكز تعاني مشاكل ولكن نلعب بكل اللاعبين، عبد الشافي بدء وهو غائب منذ فترة، ومباراة تلو مباراة يكتسب اللاعبون الثقة. هم اتحدوا الفترة الماضية وبعض المشاكل لديهم انتهت والكل تركيزه في الملعب فقط".

وأكمل لاعب الزمالك الأسبق "اللاعبون اتفقوا على إعادة الزمالك لسابق عهده في كل المسابقات سواء دوري أو كأس أو في إفريقيا، ولو سنلعب مباراة السوبر (الإفريقي) سننافس أيضا عليها".

وعن أسلوب بناء اللعب من الخلف في اللقاء، شرح "لدينا لاعبون مميزون ومهاريون سواء في الأطراف أو العمق ولكل مباراة أسلوبها حسب الخصم، وطريقتنا اختلفت مع بيراميدز الذي غيّر أسلوبه فاضطررنا لتغيير لعبنا أيضا، لدينا لاعبون كبار وفي كل مباراة سنستخدم طريقة لعب تتناسب مع المنافس".

الفارس مصطفى محمد كسر سلبية الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 52 بضربة رأس بعد عرضية ولا أروع من محمد أوناجم.

وفي الدقيقة 80 سجل محمود علاء من ركلة جزاء.

وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

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