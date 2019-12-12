ديسابر: الزمالك كان أقوى اليوم.. وأتحمل مسؤولية الهزيمة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 22:13

كتب : FilGoal

ديسابر - بيراميدز - الزمالك

حمّل الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز نفسه مسؤولية الخسارة من الزمالك في ختام الجولة السابعة من الدوري المصري.

الفارس الأبيض أوقع بيراميدز في فخ الخسارة الأولى الموسم الجاري بثنائية دون مقابل (طالع التفاصيل).

ديسابر قال لـ أون سبورت عقب نهاية اللقاء: "قدمنا شوط أول جيدا، سيطرنا على طارق وساسي وفقدنا كرات كثيرة في الشوط الأول وسنحت لنا فرصتين".

أخبار متعلقة

حازم إمام: الفوز في 3 مباريات متتالية؟ الروح السبب الرئيسي أفضل انطلاقة لـ كارتيرون وعقدة ديسابر في أبرز أرقام فوز الزمالك على بيراميدز "أين الانتقادات أنا لا أراها".. أسهم مصطفى محمد تغتال جسد بيراميدز وتنصر الزمالك أمير مرتضى منصور: مصطفى محمد لا يعرف من ينتقده

وواصل "وضعنا استراتيجية للسيطرة على الوسط في الشوط الثاني، أردنا السيطرة على المباراة بنزول عبد الله السعيد وجون أنتوي واستقبلنا هدفا مبكرا في الشوط الثاني، والزمالك كان أقوى منا اليوم ".

وأكمل "غامرنا لتعديل النتيجة واستقبلنا هدف ثان، لم يكن هناك فرقا بين الفريقين في الشوط الثاني، فسجلوا من 4 فرص ونحن لم نسجل".

وأردف الفرنسي "أتحمل مسؤولية الهزيمة وعليّ أن استمر في العمل بالمباريات المقبلة للوصول إلى الحلول للعمل بنفس الطريقة مثل البطولة الإفريقية في الدوري".

وعن أحقية بيراميدز للحصول على ركلة جزاء رد "لا أعلم إذا كانت لدينا ركلة جزاء أم لا كنت بعيدا عن الكرة".

وفضل مدرب أوغندا السابق إبقاء عبد الله السعيد وجون أنتوي على دكة البدلاء، فعلل السبب قائلا: "عبد الله غير جاهز لأنه عائد من إصابة".

وواصل "أما أنتوي بسبب الاعتماد على أسلوب تكتيكي وأردت الضغط من الأمام وأردت اللاعب الذي يقوم بهذا الدور ولذلك أشركت أنتوي بخطة هجومية في الشوط الثاني".

وعن إمكانية إبرام صفقات في الشتاء "أنا مسؤول عن هذا وسأقوم بتحليل ما يحتاجه الفريق خاصة في خط الوسط ومن الممكن أن نستخدم العناصر الموجودة، نريد تقديم الأفضل".

طالع أيضا

أسهم مصطفى محمد تغتال بيراميدز

عقدة ديسابر في أبرز أرقام انتصار الزمالك على بيراميدز

لماذا لم يعلن الأهلي حتى اللحظة ضم كهربا

صراع ناري لا يصدق في الدوري الأوروجوياني

في الدوري الدوري المصري سيباستيان ديسابر بيراميدز الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيراميدز: الأداء مع ديسابر لا يليق بفريق ينافس على الدوري 8 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: الفوز على بيراميدز يمنحنا الحماس.. ومصطفى محمد يملك الكثير 9 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - أرسنال في الصدارة بعودة متأخرة.. ولاتسيو يودع الدوري الأوروبي 15 دقيقة | أوروبا
مصطفى محمد: الانتقادات؟ ردي دائما في الملعب.. وتفاصيل حديث مثير مع كارتيرون 17 دقيقة | الدوري المصري
عواد: كلنا شعرنا بالاستياء مما تعرض له مصطفى محمد 21 دقيقة | الدوري المصري
رغم الانتصار.. مدرب الزمالك: تغيير بيراميدز لأسلوبه فاجئنا 24 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي

قد ينال إعجابك