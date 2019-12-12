حازم إمام: الفوز في 3 مباريات متتالية؟ الروح السبب الرئيسي

يرى حازم إمام قائد الزمالك أن الروح السبب الرئيسي في انتصار فريقه خلال 3 مباريات متتالية تحت قيادة المدير الفني باتريس كارتيرون.

الزمالك انتصر على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال إمام عقب اللقاء: "الحمد لله على النتيجة والأداء، قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق مميز، كنا مركزين على استمرار الانتصارات لتقليل الفارق مع المنافسين، ونجحنا في ذلك".

وعن الانتصارات مع كارتيرون، أضاف "وضعنا أنفسنا في موقف سيء من البداية، وأريد أولا أن أشكر ميتشو (المدرب السابق) على الفترة التي قضاها، وكارتيرون يتحدث معنا ائما ولكن لا يريد تغيير الكثير من الأشياء في فترة قليلة. الروح عادت وهذا صنع الفارق في الملعب".

وأشار لقناة تايم سبورتس عن عودته للمشاركة الأساسية "زملائي لهم الفضل الأول في محاولة إعادتي للملعب، وهذا يظهر في الملعب. الروح السبب الرئيسي في الفوز بـ3 مباريات متتالية".

وأتم "نتيجة جيدة وأداء جيد. طلائع الجيش (المباراة المقبلة) فريق صعب ولديهم مدرب محترم (طارق يحيى)، وكانوا سببا رئيسيا في ضياع الدوري الموسم الماضي، نحترمهم وهم ناد عريق ونركز على كل مباراة على حدة".







































































































































الفارس مصطفى محمد كسر سلبية الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 52 بضربة رأس بعد عرضية ولا أروع من محمد أوناجم.

وفي الدقيقة 80 سجل محمود علاء من ركلة جزاء.

وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

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