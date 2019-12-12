أمير مرتضى منصور: مصطفى محمد لا يعرف من ينتقده

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك عقب انتصار فريقه أمام بيراميدز وتألق مصطفى محمد، مشيرا إلى "مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده من الأساس".

الزمالك انتصر على بيراميدز بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل بيراميدز".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة "مصطفى محمد لا يعلم عن انتقادات أي أحد له".

وتابع "من يتحدث عن مصطفى محمد لا نعلم من الأساس من هو".

وأشار "استفسرت من مصطفى محمد قبل اللقاء حول هل تأثر بالحديث السلبي عنه، واللاعب أكد لي أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك ولا يعرف من يتحدث عنه من الأساس".

وأشاد أمير مرتضى بـ باتريس كارتيرون مشيرا إلى "كارتيرون تعامل بموضوعية كبيرة وخطة فنية جيدة. المدرب وضع سيناريو منذ قدومه ويسير عليه بنجاح حتى الآن".

وأكمل حديثه قائلا: "استحقينا الانتصار وحصد الثلاث نقاط ونتمنى مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".







































































































































مصطفى محمد سجل هدفا ولا أروع من ضربة رأس ومهد لعبة رائعة لـ أشرف بنشرقي حصل الأخير بسببها على ركلة جزاء دمرت أحلام بيراميدز.

الفارس مصطفى محمد كسر سلبية الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 52 بضربة رأس بعد عرضية ولا أروع من حازم إمام.

وفي الدقيقة 80 سجل محمود علاء من ركلة جزاء.

وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

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