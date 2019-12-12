ساري: سيتي المرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 20:17

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يرى ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن فريق مانشستر سيتي هو أقوى المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل الفريقان رفقة 14 فريقا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي تقام قرعته يوم الإثنين المقبل.

وقال ساري في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس "أعتقد أن مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

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وأَضاف "انطباعاتي عن هذا الفريق توضح لي أنه من المحتمل أن يركزوا على دوري أبطال أوروبا أكثر من التركيز على الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وتراجع مانشستر سيتي عن سباق صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول قبل نهاية النصف الأول من الموسم، ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الريدز بعد مرور 16 جولة من المسابقة.

قبل أيام رد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي على تصريحات جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ساري يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي: "جوارديولا يرى أن مانشستر سيتي لم يصل إلى مستوى يوفنتوس هذا الموسم، وأنا أقول أن سيتي هو أفضل فريق في العالم في الموسم الماضي".

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