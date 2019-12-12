فيورنتينا يعلن إجراء ريبيري لعملية جراحية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 20:10

كتب : FilGoal

ريبيري - فيورنتينا - ميلان

يُجري الفرنسي فرانك ريبيري جناح فيورنتينا الإيطالي عملية جراحية في الكاحل من أجل تثبيته وفقا لبيان رسمي من النادي البنفسجي.

وأعلن الفيولا عن إجراء ريبيري البالغ 36 عاما لعملية جراحية بعدما شعر بألم أثناء محاولة القيام ببعض الحركة.

ومن أجل التأكد من استقرار حالة قدمه فأنه سوف يخضع لعملية جراحية في الساعات المقبلة، دون تحديد موعد عودته للمشاركة.

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الفرنسي المخضرم شارك في 11 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم وحصد جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر الماضي.

وعانى لاعب مارسيليا وبايرن ميونيخ السابق من الإصابة أمام ليتشي في الأول من الشهر الجاري وغاب عن مباراتين للفيولا.

وحصل الفرنسي على الراحة لكن عقب عودته للركض من جديد شعر بألم منعه من التدرب رفقة زملائه واضطره للإجراء العملية الجراحية.

ويحتل فيورنتينا المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة من 15 جولة بالدوري الإيطالي، كما تأهل إلى دور الـ 16 من كأس إيطاليا مع أتالانتا.

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