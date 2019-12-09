سكاي: مباراة جينك تحدد مستقبل أنشيلوتي مع نابولي.. وجاتوزو البديل

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 20:43

كتب : FilGoal

أنشيلوتي

أصبح مستقبل المدير الفني كارلو أنشيلوتي مع نابولي مهددا بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات السابقة واحتمال عدم تأهله لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإيطالية أن مباراة جينك البلجيكي في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا ستكون الفرصة الأخيرة لـ أنشيلوتي مع نابولي.

وإذا فاز نابولي بالمباراة ونجح في التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال، سيحصل أنشيلوتي على فرصة أخرى للاستمرار في تدريب الفريق.

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وفي الحالة الأخرى وهي الخسارة وعدم التأهل سيتخذ النادي قرارا بإقالة المدرب الإيطالي المخضرم.

على جانب آخر بدأ نابولي بالفعل في تجهيز بديل أنشيلوتي وتواصل مع جينارو جاتوزو نجم ميلان السابق.

جاتوزو البالغ من العمر 41 عاما والذي تولى تدريب ميلان في الموسمين الماضيين سيكون هو مدرب نابولي في حالة رحيل أنشيلوتي.

ويحتل نابولي حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بعد مرور 21 جولة.

أما في دوري الأبطال يحتل نابولي المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط خلف ليفربول المتصدر بـ10 نقاط، ويحتاج للفوز على جينك البلجيكي لضمان التأهل.

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