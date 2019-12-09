كرة سلة - ثريا محمد: فخورة بإشادات المنافسين.. تركيزنا على مباراة فيروفيارو الصعبة

أعربت ثريا محمد لاعبة سلة الأهلي عن فخرها بإشادات مدربي الفرق المنافسة لها، وشددت أن ذلك يجعل تركيزها أكبر لتقديم الأفضل الفترة المقبلة.

وأشاد مدربا فيروفيارو الموزمبيقي و CNSS الكونغولي بأداء ثريا محمد ومهاراتها وقدرتها على صناعة الفارق مع الأهلي.

وقالت ثريا في تصريحات صحفية: "سعيدة بالتأكيد بما قيل عني خاصة عندما يأتي من فرق منافسة، لكن هذا يجعل تركيزي أكبر في المستقبل لتقديم الأفضل".

وأضافت "أريد أن أشكر الجميع على الإشادة وأيضا من يساندوني خلال الفترة الأخيرة".

ويستعد الأهلي لمواجهة فيروفيارو الموزمبيقي حامل لقب النسخة الأخيرة غدا الثلاثاء في ختام دور المجموعات لبطولة إفريقيا لسيدات السلة المقامة في مصر.

وعن المواجهة قالت ثريا: "بالطبع هي مباراة صعبة لأنها أمام حامل اللقب، لكن تركيزنا الآن لتحقيق الفوز والتأهل كمتصدر للمجموعة".

أسيست عالمي من ثريا محمد لاعبة النادي الأهلي على طريقة رونالدينيو 🔞🔥 pic.twitter.com/EjPlzKizDP — dmc sports (@DMCSports) December 7, 2019

وتابعت ثريا "في حالة تحقيق الفوز لن نواجه فيروفيارو أو إنتر كلوب إلا في المباراة النهائية حال تحقيقنا للفوز في الأدوار المقبلة".

وشددت "هذا يجعلنا في طريق سبورتنج، وهو فريق قوي جدا ويمتلك لاعبات رائعات، كنت أتمنى مواجهتهم في النهائي لكن الأمر أصبح بسبب القرعة".

وأتمت تصريحاتها "نلعب كل المباريات من أجل الفوز لا يهمنا من سنواجه فهدفنا ثابت تحقيق الانتصار بجميع اللقاءات حتى حصد اللقب في النهاية".

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