كرة سلة - لاعبة سبورتنج: سنتخطى خسارة إنتر كلوب.. مازال المشوار أمامنا

شددت هاجر هشام لاعبة سيدات سبورتنج لكرة السلة عن تركيز فريقها على المباراة المقبلة ضد وزارة جبل النار النيجيري وغلق ملف الخسارة أمام إنتر كلوب الأنجولي.

وخسر سبورتنج بصعوبة أمام بطل أنجولا بنتيجة 67-73 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة إفريقيا لأندية السيدات.

وقالت هاجر هشام في تصريحات صحفية: "كانت مباراة صعبة وقدمنا لقاء قوي لكن من الجيد أنها ضمن دور المجموعات".

وأضافت "سوف نتخطى خسارة إنتر كلوب، الجيد إنها مباراة في دور المجموعات ويمكننا تجاوزها وليست في أدوار خروج المغلوب".

وتابعت لاعبة سبورتنج "الآن تركيزنا في المباراة المقبلة أمام بطل نيجيريا، مازال المشوار أمامنا وتدارك الأخطاء لتحقيق أهدافنا".

FT : Sporting 🇪🇬 67-73 🇦🇴 Interclube Astou Traore scores 27 POINTS , 9 REBOUNDS! WHAT A GAAAMEE! 🔥🔥🏀#FIBAACCW pic.twitter.com/Vpm8K0FFAS — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 7, 2019

ويلعب سبورتنج أمام وزارة جبل النار النيجيري في الثامنة والربع من مساء غد الثلاثاء في ختام دور المجموعات في البطولة المقامة على صالة 3 باستاد القاهرة.

وأتمت هاجر هشام تصريحاتها "لعبنا مباراة قوية ولكن هذه هي الرياضة ووارد أن تفوز أو تخسر".

ويقع سبورتنج في المجموعة الأولى بجوار أندية إنتر كلوب الأنجولي وإنيرجي البنيني ووزارة جبل النار النيجيري.

ويقع سبورتنج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما التفوق لإنتر كلوب بـ 4 نقاط ويحتاج الفريق السكندري للفوز في ختام دور المجموعات ليضمن المركز الثاني.

تصوير: رنا محمد















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