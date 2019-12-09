#ليلة_الأبطال - ميسي لن يواجه إنتر ميلان

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 15:31

كتب : FilGoal

ميسي

فضل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إراحة نجمه الأول ليونيل ميسي عن مباراة إنتر ميلان المقرر لها يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق بلاوجرانا ضيفا على نيراتزوري وضمن المركز الأول في المجموعة التي تضم بوروسيا دورتموند وسلافيا براج.

وأعلن برشلونة يوم الإثنين قائمته المتجهة إلى ميلانو لمواجهة متصدر الدولي الإيطالي.

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وضمت القائمة كل العناصر الأساسية للفريق عدا الساحر الأرجنتيني المتوج بجائزة الكرة الذهبية منذ أيام، وكذلك جيرار بيكيه وسيرجي روبرتو.

وفي القائمة 20 لاعبا هم مارك أندريه تير شتيجن وإيفان راكيتيتش وسيرخيو بوسكيتس وجان-كلير توديبو ولويس سواريز ونيتو وكليمون لونجليه وموسى واجي وأنطوان جريزمان وكارلس ألينيا وفرينكي دي يونج وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو وإنياكي بينيا وكارلس بيريز وريكي بويج وأنسو فاتي ورونالد أراوخو ومورير.

وجمع برشلونة 11 نقطة ليضمن المركز الأول بينما يتصارع إنتر ودورتموند على الوصافة ورصيد كل منهما 7 نقاط.

ويكفي إنتر الفوز ليضمن التأهل للدور ثمن النهائي لأنه يتفوق على دورتموند في المواجهتين المباشرتين.

ويستضيف دورتموند فريق سلافيا براج.

وشارك ميسي (32 عاما) في 15 مباراة بالموسم الحالي وسجل 14 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

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