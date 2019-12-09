ليلة_الأبطال - ميسي لن يواجه إنتر ميلان

فضل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إراحة نجمه الأول ليونيل ميسي عن مباراة إنتر ميلان المقرر لها يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق بلاوجرانا ضيفا على نيراتزوري وضمن المركز الأول في المجموعة التي تضم بوروسيا دورتموند وسلافيا براج.

وأعلن برشلونة يوم الإثنين قائمته المتجهة إلى ميلانو لمواجهة متصدر الدولي الإيطالي.

وضمت القائمة كل العناصر الأساسية للفريق عدا الساحر الأرجنتيني المتوج بجائزة الكرة الذهبية منذ أيام، وكذلك جيرار بيكيه وسيرجي روبرتو.

وفي القائمة 20 لاعبا هم مارك أندريه تير شتيجن وإيفان راكيتيتش وسيرخيو بوسكيتس وجان-كلير توديبو ولويس سواريز ونيتو وكليمون لونجليه وموسى واجي وأنطوان جريزمان وكارلس ألينيا وفرينكي دي يونج وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو وإنياكي بينيا وكارلس بيريز وريكي بويج وأنسو فاتي ورونالد أراوخو ومورير.

The 2️⃣ 0️⃣ summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2019

وجمع برشلونة 11 نقطة ليضمن المركز الأول بينما يتصارع إنتر ودورتموند على الوصافة ورصيد كل منهما 7 نقاط.

ويكفي إنتر الفوز ليضمن التأهل للدور ثمن النهائي لأنه يتفوق على دورتموند في المواجهتين المباشرتين.

ويستضيف دورتموند فريق سلافيا براج.

وشارك ميسي (32 عاما) في 15 مباراة بالموسم الحالي وسجل 14 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضا

كأس العالم لتحدي ببجي 2019 “إليك موعد بدء التحدي وطرق الاشتراك في المعركة”

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: رغبتنا إبقاء الاستبدال كما هو.. لم يفاتحنا أي ناد في ذلك

لا أولمبياد لا كأس عالم.. إيقاف روسيا عن المحافل الرياضية 4 سنوات بسبب المنشطات

هل يرد سالزبورج الصاع صاعين لـ ماني؟

توقع مباريات الدوري المصري واربح FIFA20